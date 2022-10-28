В Башкирии вдвое снизилось число выявленных фальшивых купюр

В банковской системе Башкирии за июль-сентябрь 2022 года выявлены 39 поддельных банкнот Банка России против 76 фальшивок в третьем квартале прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка по региону.

Традиционно подавляющее большинство фальшивок приходится на пятитысячные купюры. В целом за третий квартал таких выявлено 33 штуки. Кроме того, в регионе обнаружены по две купюры номиналами 1000 и 200 рублей, по одной – 2000 и 500 рублей.

У всех банкнот есть признаки подлинности, заметные невооруженным глазом. Их можно определить на просвет – например, защитную нить с номиналом, на ощупь – надпись «Билет Банка России» должна быть выпуклая и при наклоне – скрытые символы «РР». ЦБ рекомендует сверяться с защитными признаками при расчетах, особенно крупными купюрами – в небольших магазинах, на рынке или с кем-то из рук в руки. Словом, там, где нет специальной техники для проверки банкнот.

«Если вам попалась подозрительная купюра, не пытайтесь ею расплатиться – за это могут привлечь к ответственности. Лучше отнесите ее в любой банк для проверки, - советуют в Нацбанке. - Экспертиза проводится бесплатно и может занять несколько дней. Если купюру признают подлинной, вам вернут всю сумму. Если нет, то ее стоимость не возместят».

С полным списком признаков подлинности банкнот можно ознакомиться на сайте регулятора, а также в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Его новая версия дополнена сведениями о защитных признаках модернизированной 100-рублевой банкноты 2022 года выпуска.