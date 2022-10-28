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28 Октября , 17:45

АО «Транснефть – Урал» реконструировало резервуар на ЛПДС «Салават»

Реконструкция резервуара емкостью 5 тысяч кубометров, предназначенного для хранения нефти, завершена на линейной производственно-диспетчерской станции «Салават» – объекте АО «Транснефть – Урал».

Партнерский материал

Резервуары типа РВС-5000 далеко не самые крупные из используемых в системе «Транснефть», однако их габариты впечатляют – диаметр около 23 метров, высота стенки – 12. И работа при реконструкции была проделана большая: устроен новый фундамент, полностью заменены днище, стенки, крыша и козырек – их общая масса составляет около 115 тонн.

Защищенность от различных видов коррозии – важное условие надежной работы резервуара. От агрессивных факторов окружающей среды его внешнюю и внутреннюю поверхность на площади около 3,4 тысячи квадратных метров защищает антикоррозионное покрытие. Опасность электрохимической коррозии сведена к минимуму благодаря работе станции катодной защиты и размещению под днищем резервуара 11 протяженных анодных заземлителей.

Наконец, за противопожарную защиту РВС-5000 отвечают автоматическая установка водяного охлаждения и установка подслойного пожаротушения. Если же потребуется развернуть рядом пожарную технику, то для нее обустроены специальные площадки.

Резервуар полностью встроен в производственную схему станции – подключен к технологическим трубопроводам, системам автоматизации, электроснабжения и водоотведения.

В периметре защитного обвалования на площади более 2,8 тысячи квадратных метров уложен противофильтрационный экран, предназначенный для недопущения проникновения нефти в почву в случае ее разлива. Особое внимание – к условиям для безопасной работы персонала: новые переходы через обвалование и пешеходные дорожки обеспечивают беспрепятственный доступ к резервуару.

Специалисты выполнили полный комплекс мероприятий по проверке качества строительно-монтажных работ, применив радиографический, ультразвуковой, капиллярный, визуальный и измерительный методы контроля, а полное отсутствие дефектов конструкции подтверждено в ходе гидравлических испытаний и трехмерного лазерного сканирования. Это дает все основания утверждать, что резервуар прослужит не менее 50 лет.

На этом модернизация резервуарного парка станции «Салават» не заканчивается – в 2024-2025 годах здесь планируется произвести техническое перевооружение еще двух резервуаров-«пятитысячников».

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