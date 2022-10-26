Новости Башкортостана и Уфы
Экономика
26 Октября 2022, 22:25

Ак Барс Банк запустил депозиты для бизнеса в юанях, дирхамах и тенге

Ак Барс Банк представил линейку депозитов для корпоративного бизнеса — бизнес может разместить на счетах рубли, китайские юани, доллары США, евро, казахстанские тенге, турецкие лиры, японские иены или арабские дирхамы.

Партнерский материал

Клиентам доступно несколько видов депозитных продуктов в зависимости от сроков, а также возможности пополнения и досрочного изъятия. К примеру, депозит «Овернайт» открывается всего на 1 день, а «Оптимальный» — от одной недели до трех лет.

Клиент сам выбирает оптимальную сумму для размещения. Например, на депозите можно разместить от 1 тыс. до 3 млн китайских юаней.

Проценты выплачиваются на счет, открытый в валюте вклада.

Открыть депозит можно как в офисе банка, так и онлайн, с помощью сервиса дистанционного банковского обслуживания — в интернет-банке или мобильном приложении.

Подробнее по ссылке.

Реклама
