Новости Башкортостана и Уфы
81.35
-0.01
94.67
+0.28
62.23
+0.91
9+ °C
Облачно
НедвижимостьЗдоровый выборИдеи - в дело
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Экономика
5 Октября 2022, 09:59

ЖК «Цветы Башкирии» открывает продажи квартир в новом квартале

Партнерский материал
предоставлено пресс-службой «ФСК Архстройинвестиции»
Фото:предоставлено пресс-службой «ФСК Архстройинвестиции»

Группа компаний «ФСК Архстройинвестиции» предлагает  комфортные квартиры в экологически чистом районе Уфы. В ЖК «Цветы Башкирии» среди множества вариантов планировок покупатели могут выбрать и забронировать жилье по наиболее выгодной стоимости.  

Проектом предусмотрено строительство 28 кварталов, уже введено в эксплуатацию семь из них. В организации жилого пространства во главу угла поставлен максимальный комфорт жильцов независимо от возраста, социального и семейного статуса. Дворы с современными детскими и спортивными площадками, а также лаунж-зонами для семейного отдыха станут личной территорией жильцов. Безопасность обеспечена ограждением и охранными системами. Взрослые могут без опаски отпускать на прогулку детей. Здесь не разъезжают автомобили, так как парковочные места для них располагаются за пределами дома-квартала, с внешней его стороны.

Фасады домов в жилом комплексе выполняются из керамических панелей высокого качества, чтобы на долгие годы сохранить эстетику внешнего вида без проведения ремонта, а также энергоэффективность зданий. В домах устанавливаются бесшумные комфортабельные лифты гостиничного класса.

Сами кварталы разделены широкими улицами, четкая планировка не позволит заблудиться здесь даже маленькому ребенку. В планах – строительство в районе школы и детского сада.

Очевидным плюсом ЖК «Цветы Башкирии» является его месторасположение: в шаговой доступности от торговых  комплексов МЕГА, «Метро» и «Леруа Мерлен», в 10 минутах езды до делового центра Уфы. Жилой комплекс отдален от трассы и расположен рядом с лесным массивом, рядом нет промышленных предприятий, зато есть красивые виды и места для прогулок и отдыха, в том числе тематический МЕГА-парк. ЖК «Цветы Башкирии» – идеальный вариант для тех, кому важна близость к мегаполису, но при этом большую ценность имеет размеренная жизнь.

Среди важных плюсов покупки квартиры в новом 14-м квартале на старте продаж - широкий выбор планировочных решений и выгодные ипотечные программы для клиентов «ФСК Архстройинвестиции». Стоимость квадратного метра на сегодня начинается от 100 тыс. рублей. Строительство нового квартала в ЖК «Цветы Башкирии», которое планируется завершить в третьем квартале 2024 года, ведется при поддержке проектного финансирования от ПАО «СберБанк». 

Группа компаний «ФСК Архстройинвестиции» является крупнейшим застройщиком Башкирии и входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

Подробнее с информацией о проекте можно ознакомиться на сайте цветыбашкирии.рф или в офисе продаж: Уфа, ул. Даяна Мурзина, 13.

Застройщик «Специализированный застройщик Цветы Башкирии – 14». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ИНН 0274969936 т. 8 (347) 258-87-92

предоставлено пресс-службой «ФСК Архстройинвестиции»
Фото:предоставлено пресс-службой «ФСК Архстройинвестиции»
Реклама
Читайте нас:
Выбор редакции
Лонгриды
6 Октября , 09:00
Хорошо дома с Ростелекомом: новые стандарты скорости и надежности для всей Башкирии
Лонгриды
20 Октября , 09:30
Инвестиции в будущее: как сервисы Билайна становятся доступными и удобными для каждого
Лонгриды
11 Сентября , 17:56
Финансовая капсула: как сохранить и приумножить накопления в условиях снижения ключевой ставки
Лонгриды
11 Сентября , 14:13
Жилой комплекс «Ленинские высотки»: новая глава в истории центра Уфы
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru