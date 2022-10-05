ЖК «Цветы Башкирии» открывает продажи квартир в новом квартале

Группа компаний «ФСК Архстройинвестиции» предлагает комфортные квартиры в экологически чистом районе Уфы. В ЖК «Цветы Башкирии» среди множества вариантов планировок покупатели могут выбрать и забронировать жилье по наиболее выгодной стоимости.

Проектом предусмотрено строительство 28 кварталов, уже введено в эксплуатацию семь из них. В организации жилого пространства во главу угла поставлен максимальный комфорт жильцов независимо от возраста, социального и семейного статуса. Дворы с современными детскими и спортивными площадками, а также лаунж-зонами для семейного отдыха станут личной территорией жильцов. Безопасность обеспечена ограждением и охранными системами. Взрослые могут без опаски отпускать на прогулку детей. Здесь не разъезжают автомобили, так как парковочные места для них располагаются за пределами дома-квартала, с внешней его стороны.

Фасады домов в жилом комплексе выполняются из керамических панелей высокого качества, чтобы на долгие годы сохранить эстетику внешнего вида без проведения ремонта, а также энергоэффективность зданий. В домах устанавливаются бесшумные комфортабельные лифты гостиничного класса.

Сами кварталы разделены широкими улицами, четкая планировка не позволит заблудиться здесь даже маленькому ребенку. В планах – строительство в районе школы и детского сада.

Очевидным плюсом ЖК «Цветы Башкирии» является его месторасположение: в шаговой доступности от торговых комплексов МЕГА, «Метро» и «Леруа Мерлен», в 10 минутах езды до делового центра Уфы. Жилой комплекс отдален от трассы и расположен рядом с лесным массивом, рядом нет промышленных предприятий, зато есть красивые виды и места для прогулок и отдыха, в том числе тематический МЕГА-парк. ЖК «Цветы Башкирии» – идеальный вариант для тех, кому важна близость к мегаполису, но при этом большую ценность имеет размеренная жизнь.

Среди важных плюсов покупки квартиры в новом 14-м квартале на старте продаж - широкий выбор планировочных решений и выгодные ипотечные программы для клиентов «ФСК Архстройинвестиции». Стоимость квадратного метра на сегодня начинается от 100 тыс. рублей. Строительство нового квартала в ЖК «Цветы Башкирии», которое планируется завершить в третьем квартале 2024 года, ведется при поддержке проектного финансирования от ПАО «СберБанк».

Группа компаний «ФСК Архстройинвестиции» является крупнейшим застройщиком Башкирии и входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

Подробнее с информацией о проекте можно ознакомиться на сайте цветыбашкирии.рф или в офисе продаж: Уфа, ул. Даяна Мурзина, 13.

Застройщик «Специализированный застройщик Цветы Башкирии – 14». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ИНН 0274969936 т. 8 (347) 258-87-92