Экономика
14 Сентября 2022, 18:06

Представители ассоциации «Газпром» в Башкортостане» участвуют в Петербургском газовом форуме

В северной столице продолжает работу XI Петербургский международный газовый форум – ведущее конгрессно-выставочное мероприятие отрасли.

предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Фото:предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Ежегодно в его рамках поднимаются вопросы, актуальные не только для России, но и для всех государств, где нефть и природный газ являются основными энергоносителями.  Ключевые темы деловой программы – технологическое развитие, импортозамещение, автоматизация и информатизация, проектирование, кадровая политика в ТЭК.

Наш регион представляют руководители ведущих компаний топливно-энергетического комплекса, в том числе предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане», ПАО «ОДК-УМПО», а также опорного вуза «Газпрома» – УГНТУ и другие.

На площадках «Экспофорума» традиционно развернулась масштабная экспозиция технологий, оборудования, услуг для отрасли, новинок импортозамещения.

ПМГФ-2022 собрал ведущих экспертов, перед которыми стоит задача выйти на новые совместные инициативы и обсудить стоящие перед отраслью задачи.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов принял участие в совещании по технологическому развитию, прошедшем под руководством заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова. В его рамках рассмотрены в том числе вопросы взаимодействия компании с промышленным комплексом регионов Российской Федерации.

Программа форума разработана также с акцентом на формирование целостного, системного взгляда на вопросы обеспечения отрасли высококвалифицированными кадрами.

Темы подготовки специалистов,  развития новых компетенций, взаимодействия с вузами-партнерами компании были обсуждены в ходе совместного семинара-совещания работников подразделений по управлению персоналом Группы Газпром и Научно-образовательного межвузовского совета ПАО «Газпром».

Мероприятие открыли заместитель Председателя Правления компании Сергей Хомяков, статс-секретарь – заместитель  министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко и начальник Департамента ПАО «Газпром» Елена Касьян. Особое внимание участники встречи уделили вопросам привлечения и удержания молодых специалистов.

Встречи на форуме дают возможность обменяться передовым опытом, практическими знаниями и ценными идеями.

 

предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Фото:предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
