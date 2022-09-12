Новости Башкортостана и Уфы
12 Сентября 2022, 17:54

ВТБ нарастил выдачу ипотеки в Республике Башкортостан на четверть

В августе ВТБ в Республике Башкортостан предоставил жителям региона почти 500 кредитов на общую сумму более 1,42 млрд рублей. Это на 25% превышает результаты июля.

Партнерский материал

Всего по итогам января - августа ВТБ в Башкирии выдал 3 000 жилищных займа на сумму свыше 9 млрд рублей. При этом практически каждая третья сделка прошла на льготных условиях. 

В последний месяц лета спрос на стандартные программы банка, в рамках которых клиенты приобретают, в основном, вторичное жилье, вырос на треть. В августовских продажах в регионе на стандартные программы приходится уже более половины выдач. Это говорит о восстановлении интереса к ипотеке на готовые объекты.

По-прежнему высок интерес у заёмщиков к льготным программам. В августе объем выдач по ним в республике в 1,3 раза превысил показателя июля. При этом практически каждый второй льготный кредит был выдан по «семейной ипотеке».

«На фоне продления госпрограмм и снижения ставок по базовым банковским продуктам наши ипотечные продажи в регионе растут уже четвертый месяц подряд. В августе мы видим увеличение спроса на покупку квартир на вторичном рынке, доля которых в общем объёме продаж растет. Также жители республики активно пользуются и возможностью снижения долговой нагрузки по ранее оформленным кредитам в рамках вновь запущенной летом программы рефинансирования ипотеки»,
комментирует управляющий ВТБ в Республике Башкортостан Станислав Морилов.

В целом по России клиенты ВТБ за восемь месяцев оформили 130 тысяч жилищных кредитов на 592 млрд рублей. Ипотечный портфель банка с начала года вырос на 10%, до 2,89 трлн рублей.

В августе заемщики провели 17,5 тысяч сделок на 83 млрд рублей. В ВТБ этот показатель растет пятый месяц подряд, то есть лучше рынка. Больше половины выдач – 42 млрд рублей – пришлось на стандартные программы банка, еще 41 млрд насчитывают продажи по льготным программам.

ВТБ улучшил условия по своим ипотечным программам в конце июля, снизив минимальную ставку на 0,6 п.п. Сегодня оформить жилищные кредиты заемщики могут от 9,9% годовых.

Минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Рефинансирование ипотечных кредитов в банке также доступно по ставке 9,9%.

По основной программе господдержки средства можно получить под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банк предлагает от 5,7%.

Клиенты, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился или усыновлен третий или последующий ребенок, могут получить в ВТБ жилищный кредит всего под 3% годовых. При этом хотя бы один из родителей должен получать зарплату на карту банка. IT-ипотека доступна от 4,7%, Дальневосточная – от 1,7%.

Подать заявку на жилищный кредит можно на сайте, в приложении банка для смартфонов на Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.

