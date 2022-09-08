В Уфе состоялась выставка «Безопасность. Охрана труда. Здоровье»

Одновременно с состязаниями в Управлении аварийно-восстановительных работ продолжает свою работу выставка «Безопасность. Охрана труда. Здоровье».

Выставка собрала на одной площадке более 30 российских организаций, занимающихся производством специализированной продукции для промышленных предприятий. На выставочных стендах они представили лучшие образцы средств индивидуальной защиты, приборы безопасности, обучающие комплексы, автотракторную и специальную технику, а также современные медицинские технологии.

Продукция отличается новизной в своей области и в перспективе может использоваться на различных объектах предприятий топливно-энергетического комплекса. Это отметили и участники конкурса, которые после состязательной части тоже смогли ознакомиться с экспозицией. Многим пришлась по душе интерактивность стендов - они изобиловали всевозможными тренажерами, которые позволяют отрабатывать необходимые в работе навыки.