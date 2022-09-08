Новости Башкортостана и Уфы
81.35
-0.01
94.67
+0.28
62.23
+0.91
9+ °C
Облачно
НедвижимостьЗдоровый выборИдеи - в дело
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Экономика
8 Сентября 2022, 17:26

В Уфе состоялась выставка «Безопасность. Охрана труда. Здоровье»

Второй день на базе «Газпром трансгаз Уфа» за звание лучшего уполномоченного по охране труда «Газпром профсоюза» соревнуются представители 39 дочерних обществ газовой компании.

Партнерский материал
предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Фото:предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Одновременно с состязаниями в Управлении аварийно-восстановительных работ продолжает свою работу выставка «Безопасность. Охрана труда. Здоровье».

Выставка собрала на одной площадке более 30 российских организаций, занимающихся производством специализированной продукции для промышленных предприятий. На выставочных стендах они представили лучшие образцы средств индивидуальной защиты, приборы безопасности, обучающие комплексы, автотракторную и специальную технику, а также современные медицинские технологии.

Продукция отличается новизной в своей области и в перспективе может использоваться на различных объектах предприятий топливно-энергетического комплекса. Это отметили и участники конкурса, которые после состязательной части тоже смогли ознакомиться с экспозицией. Многим пришлась по душе интерактивность стендов - они изобиловали всевозможными тренажерами, которые позволяют отрабатывать необходимые в работе навыки.

– Очень интересная выставка. Здесь много оборудования, которое сокращает риски и позволяет создать безопасные условия труда на производстве. Отметил для себя много нового,
поделился впечатлениями после осмотра экспозиции конкурсант из «Газпром трансгаз Оренбург» Александр Иванченко.

Выставка призвана вовлечь работников газовых предприятий в движение за безопасный труд, а также является площадкой для обмена опытом и лучшими практиками в области охраны труда. В течение двух дней ее посетили не только гости и участники конкурса, но и работники филиалов ООО «Газпром трансгаз Уфа».

предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Фото:предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Реклама
Читайте нас:
Выбор редакции
Лонгриды
6 Октября , 09:00
Хорошо дома с Ростелекомом: новые стандарты скорости и надежности для всей Башкирии
Лонгриды
20 Октября , 09:30
Инвестиции в будущее: как сервисы Билайна становятся доступными и удобными для каждого
Лонгриды
11 Сентября , 17:56
Финансовая капсула: как сохранить и приумножить накопления в условиях снижения ключевой ставки
Лонгриды
11 Сентября , 14:13
Жилой комплекс «Ленинские высотки»: новая глава в истории центра Уфы
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru