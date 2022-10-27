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«Прямая линия» Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
27 Октября , 21:57

Жители Агидели рассказали Главе Башкирии о своей помощи мобилизованным бойцам на СВО

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Жители башкирской Агидели рассказали Главе Башкирии Радию Хабирову о работе местного волонтерского штаба.

Прямое включение из волонтёрского  штаба им. Шаймуратова в городе Агидели состоялось в ходе прямой линии с Радием Хабировым 27 октября.

Руководитель штаба Флюра Мифтахова рассказала о работе с мобилизованными,  их семьями,  родителями тех,  кого призывали из других городов и районов республики, родителями и семьями контрактников, участников СВО.

«Ведем сбор гуманитарной помощи от неравнодушных жителей. Организовали акцию „Посылка солдату“, были собраны теплые вещи, продукты питания, средства личной гигиены для мобилизованных. А вчера пенсионер Суфияров принес 35 кг меда», — рассказала женщина.

Из штаба собранную гуманитарную помощь отправили жителям и военнослужащим Донбасса, добровольцам батальонов Шаймуратова и Доставалова.

Глава Башкирии поблагодарил волонтеров за помощь.

Автор:Розалия Валеева
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