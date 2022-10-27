Житель Башкирии пожаловался на отсутствие вещания на башкирском языке на уфимском ж/д вокзале

Житель Башкирии Ильнур Рамазанов в ходе прямой линии обратил внимание Радия Хабирова на то, что в уфимском железнодорожном вокзале перестали информировать об отправлении поездов на башкирском языке, что считалось визитной карточкой вокзала башкирской столицы. Осталось вещание только на русском и английском языках.

Глава Башкирии признал, что для него это стало новостью.

«Первый раз слышу, я выясню, в чем вопрос. Аэропорт у нас анонсирует на русском и башкирском языках. Я сам лично проверял. Если этого нет, то это неправильно», — сказал Радий Хабиров и пообещал разобраться с этим.