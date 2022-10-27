В Уфе построят новый снегоплавильный завод

Во время прямой линии Главе Башкирии Радию Хабирову задали вопрос о строительстве нового снегоплавильного завода в Уфе. Руководитель республики отметил, что разговаривал с мэром города Ратмиром Мавлиевым, место для завода уже определено, источник финансирования уже есть.

— Уфа уже приступает к строительству снегоплавильного завода. Ранее Уфа не проявляла энергии по этому вопросу, было много разговоров, но не было снегоплавильного завода. Пусть Уфа построит. Но вообще уфимцев волнует не то, будет ли снег свозиться на снегоплавильный завод, или снег будут свозить на подготовленные полигоны, а вывоз снега в целом. Мы от Уфы в этом году будем требовать еще строже. Несмотря на непростые ситуации с бюджетом, мы существенно поправили материальную базу ЖКХ Уфы в части приобретения транспорта для уборки снега и в целом уборки тротуаров и дорог. Я считаю, что если эту технику аккуратно грамотно использовать, Уфа в снегу быть не должна. Это уже зона ответственности Уфы, — подчеркнул Глава РБ.