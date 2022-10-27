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«Прямая линия» Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
27 Октября , 22:16

В школе села Исянгулово, где первоклассники занимались спортом в коридоре, построят новый спортзал

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В школе села Исянгулово Зианчуринского района, где первоклассники вынуждены были проводить урок физкультуры в коридоре, будет построен спортзал. Об этом в ходе прямой линии с Главой Башкирии сказал министр образования республики Айбулат Хажин.

К Радию Хабирову обратилась ученица 10 класса Вилена Кунафина. По ее словам, школе уже 50 лет, и несмотря на то, что она рассчитана на 350 мест, сегодня в ней получают образование более 700 детей.

«Урок физкультуры проводится в спортзале одновременно для двух классов, а первоклассники и вовсе вынуждены заниматься в коридоре», — посетовала школьница и попросила Главу Башкирии помочь со строительством нового спортзала.

Радий Хабиров попросил прокомментировать сложившуюся ситуацию в сельской школе министра образования республики Айбулата Хажина.

Министр признал, что такая ситуация имеет место быть.

«Мы уже выезжали в данную школу, там требуется строительство нового спортзала. Поэтому в президентскую программу капремонта школ данное образовательное учреждение не попадает. Но мы нашли выход и решили получить софинансирование в рамках программы развития сельских территорий. Нам потребуется порядка 76 млн рублей. Школу без внимания не оставим», — сказал министр.

Радий Хабиров поручил держать вопрос под контролем.

Глава Башкирии также напомнил, что в рамках федеральной программы реконструкции ветхих школ в республике до конца 2026 года будет отремонтировано 365 школ.

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