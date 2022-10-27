Спецоперация создала гарантированный рынок сбыта продукции предприятий Башкирии

Легкая и пищевая промышленность получают заказы в связи с обслуживанием военнослужащих. Это поддерживает региональную экономику, отметил Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе прямой линии.

Увеличился госзаказ на говядину, сахар, другие продукты питания, сказал он. Швейные фабрики переориентировались на пошив обмундирования.

«У „Магеллана“ уже столько заказов, что, если захотите взвод одеть, вам скажут - в конце января приходить. На пределе возможностей уже работают. Появился гарантированный рынок сбыта. Может быть, лучше было бы работать по-прежнему, но такова данность, и это все-таки поддерживает экономику, люди получают зарплаты», — отметил Глава республики.