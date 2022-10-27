Стало известно, какие спортивные объекты построят к 450-летию Уфы

В ходе «прямой линии» чемпионка мира по гребному слалому Алсу Миназова задала Радию Хабирову вопрос о том, как идет строительство комплекса гребного слалома и какие еще спортивные объекты появятся к 450-летию Уфы.

Глава Башкирии сообщил, что весь комплекс планируется сдать до конца 2024 года. Уже летом 2023 года начнется реконструкция территории вокруг озера Теплое в Инорсе. Таким образом, в 2024 году в Уфе появится комплексный объект со спортивной и рекреационной инфраструктурой.

«На примере озера Кашкадан мы обладаем компетенциями благоустраивать набережные водоёмов. Дополнительно продолжаем строительство Центра фехтования, Дворца борьбы, футбольного манежа в Уфе и нового ФОКа в Нефтекамске. Все объекты строим в постоянном взаимодействии с Минспортом России. После открытия этих объектов получим в Уфе хороший и прочный спортивный каркас в виде востребованных объектов», - отметил Радий Хабиров.

Напомним, что продолжается реализация проекта создания Дворца борьбы в Октябрьском районе Уфы. На объекте в несколько смен трудятся до 100 человек. Уже выполнен нулевой цикл, начинают подключать технические сети. На базе нового спортивного учреждения будут проходить соревнования международного и российского уровня по силовым единоборствам и другим видам спорта. Ребята смогут тренироваться на 14 борцовских коврах. В составе центра будут спорткомплекс и школа спортивной борьбы, универсальный зал с амфитеатром на 3,4 тысячи мест, а также музей.