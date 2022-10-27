Радий Хабиров прокомментировал слухи о переходе на работу в ЛНР-ДНР

Во время прямой линии Глава Башкирии Радий Хабиров ответил на вопрос о своей скорой отставке и возможной смене работы и переходе на руководящую должность в ЛДНР. Журналист «Коммерсант-Уфа» Булат Баширов поинтересовался, поступали ли руководителю республики такие предложения.

— Я как-то уже отвечал на этот вопрос, ничего нового сказать не могу — я к своей работе отношусь как к службе, она у меня и называется «государственная служба». В рамках государственной службы, если мне поступит поручение заниматься чем-то другим, я буду заниматься чем-то другим. Так всякий нормальный человек и мужчина устроен. Я избранный руководитель, и легко кидаться словами, что я пойду куда-то, я не буду. Потому что какая-то часть людей мне поверила, какая-то часть людей связывает развитие республики со мной. Мне это дорого и важно. Будет приказ - шинель наденем, пойдем, куда нам скажут. Пока я работаю Главой республики и не собираюсь никуда уходить, — сказал Радий Хабиров.