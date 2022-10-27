Глава Башкирии Радий Хабиров о газификации республики: «Нужно проявить терпение»

Глава Башкирии Радий Хабиров пояснил ситуацию с газификацией жилья. Вопрос по проведению трубопроводов с голубым топливом поступил на прямую линию с руководителем республики, которая проходит сегодня в ЦУРе.

Он сообщил, что правительство Башкирии и «Газпром» разработали программу газификации до 2025 года.

«Надо проявить терпение. Существенно поправим ситуацию, объем инвестиций большой», — сказал Хабиров.

Глава Башкирии поручил министру ЖКХ республики Алану Марзаеву проанализировать ситуацию и информацию до жителей внятно донести.

«Надо понимать, что мы не можем тянуть 20 км трубы в поселок, где 5 или 10 жилых домов. Сообщить, в каком году и где будет газ. Где не будет — объяснить, чтобы не ждали. Лучше так», — сказал Радий Хабиров.