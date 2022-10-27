Глава Башкирии дал оценку своей управленческой команде

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе прямой линии оценил, как его управленческая команда справляется с вызовами.

По словам руководителя региона, на излом проверяют нас всех, жителей, всю страну. Но сломать нас пока не получается.

— Думаю, мы достойно всем обществом справляемся с этими вызовами. Нам всем вместе пришлось испытать немало. Что дают эти вызовы? Ты становишься понятен людям, и если ты для людей что-то сделал, они тебя уважают, — рассказал Радий Хабиров. — Помните, когда горел карьер в Сибае? Я туда съездил десять раз за 2 месяца. И мне кажется, эти вызовы – это уникальный шанс. Нужно перевернуть ситуацию, и из этого вызова что-то полезное получить. Это сплочение нашего общества. Мне кажется, сейчас мы живем в период, когда, несмотря на сложности, мы стали внимательнее друг к другу.

Глава Башкирии отметил, что время экономических проблем — время для развития бизнеса.

— Да, вызовы, да, коронавирус. Но мы часто принимали решение не останавливать экономическую жизнь. Этот год заканчиваем хорошо по всем показателям. В любом случае мы наши социальные обязательства — зарплаты, пенсии, социальные выплаты — будем выполнять, — подчеркнул Радий Хабиров. — По строительству – то, что я обещал, мы построим, несмотря на ковид и санкционное давление. Давайте переживем эту историю. Где-то на меня обижаются, где-то критикуют. Но в целом у нас все люди очень терпеливые, спасибо им за понимание. По дорогам – никогда в нашем дорожном фонде не лежало 35 миллиардов рублей, и никогда мы не вели столько больших инфраструктурных проектов.