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«Прямая линия» Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
27 Октября , 22:51

Что Радий Хабиров считает преступлением

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал преступлением нынешнее положение и благоустройство набережной реки Белой в Уфе.

«Иметь такую набережную и не получать от жителей ничего, кроме негатива — это преступление, и это наше поражение», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос журналиста телеканала БСТ  Азата Садрыева о перспективах развития зоны набережной.

Республика свою часть выполнила, объект построен, остальным должен заниматься город, высказал он претензию руководству Уфы.

«Это очень интересный объект, но оживить ее оказалось не так просто. Я и ругался там, некоторые вещи мне не нравились, что-то удалось исправить. В этом году начали курсировать речные трамвайчики — это уже хорошо, — отметил руководитель республики. — Этим вопросом должен заниматься город и очень серьезно, нужно привлекать бизнес. Потом уже минкульт и минспорт включат в свои графики какие-то мероприятия на набережной».

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