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16:41 (UTC+5), 05 Октября 2026

Фильм из Башкирии завоевал спецприз жюри фестиваля «Маленький принц»

Художественный фильм «Не оставляйте нас!» получил награду Международного кинофестиваля «Маленький принц» — специальный приз жюри.

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пресс-служба киностудия «Башкортостан»
Фото: пресс-служба | киностудия «Башкортостан»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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Эта картина — дебют в художественном полном метре известного башкирского режиссера-документалиста, главного режиссёра киностудии «Башкортостан», создателя более двух десятков фильмов Вилюры Исяндавлетовой.

Кинофестиваль проходил в столице Республики Северная Осетия – Алания Владикавказе с 26 сентября по 2 октября. Это уже второй международный смотр, куда картина «Не оставляйте нас!» попала до начала широкого проката, отметили в пресс-службе киностудии.

«Это единственный кинофестиваль, где все участники в обязательном порядке смотрят фильмы друг друга и после показа обсуждают в открытой форме. Интересно, что вместе с участниками свои мнения высказывают также члены жюри. Эта честность, когда можно открыто взглянуть в глаза друг другу и услышать мнение каждого — дорогого стоит», — поделилась с «Башинформом» режиссер.

Члены жюри и участники кинофестиваля высоко оценили картину из Башкортостана и назвали актерский ансамбль фильма самым лучшим. По словам кинорежиссера, кинофестиваль был организован очень познавательно, участников свозили в горы, где в Кармадонском ущелье пропала съемочная группа Сергея Бодрова, и на мемориал Славы. Вилюра Исяндавлетова поблагодарила в лице организаторов осетинский народ, который подарил миру талантливого скульптора Сосланбека Тавасиева, создателя памятника Салавату Юлаеву в Уфе.

«Не оставляйте нас!» — история о детстве, потерях и поисках дома, снятая по автобиографическим произведениям Айгиза Баймухаметова. Фильм затрагивает темы сиротства, веры, сострадания — те, что находят отклик в сердцах зрителей разных поколений.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии снимают документальный фильм о Салавате Юлаеве.

пресс-служба киностудия "Башкортостан"
пресс-служба киностудия "Башкортостан"
пресс-служба киностудия "Башкортостан"
Фото: пресс-служба | киностудия "Башкортостан"
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