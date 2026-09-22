Художник Башкирии награждён золотой медалью Российской академии художеств

В Москве председателю Регионального отделения Творческого союза художников России в Республике Башкортостан Владиславу Пегову вручили золотую медаль Российской академии художеств «За заслуги перед Академией» — за большой вклад в развитие изобразительного искусства и художественного образования, а также в связи с его 60-летием.

Во внеочередной конференции Творческого союза художников России приняли участие делегаты от региональных отделений. Конференция началась с минуты молчания в память о безвременно ушедшем президенте Творческого союза художников России Константине Худякове. На должность нового президента ТСХР был избран Евгений Ромашко.

Евгений Ромашко и Владислав Пегов встретились с народным художником СССР, академиком РАН Виктором Ивановым. Виктор Иванович, недавно отметивший своё 102-летие, является последним из участников группы учащихся Московской художественной школы, эвакуированных во время Великой Отечественной войны в село Воскресенское Мелеузовского района Республики Башкортостан.

Встреча была посвящена воспоминаниям о пребывании Виктора Иванова в гостеприимном Башкортостане, и о той роли, которую внесла наша республика в сохранение и развитие изобразительного искусства и культуры России.