Художник Башкирии награждён золотой медалью Российской академии художеств

В Москве председателю Регионального отделения Творческого союза художников России в Республике Башкортостан Владиславу Пегову вручили золотую медаль Российской академии художеств «За заслуги перед Академией» — за большой вклад в развитие изобразительного искусства и художественного образования, а также в связи с его 60-летием.
Во внеочередной конференции Творческого союза художников России приняли участие делегаты от региональных отделений. Конференция началась с минуты молчания в память о безвременно ушедшем президенте Творческого союза художников России Константине Худякове. На должность нового президента ТСХР был избран Евгений Ромашко.
Евгений Ромашко и Владислав Пегов встретились с народным художником СССР, академиком РАН Виктором Ивановым. Виктор Иванович, недавно отметивший своё 102-летие, является последним из участников группы учащихся Московской художественной школы, эвакуированных во время Великой Отечественной войны в село Воскресенское Мелеузовского района Республики Башкортостан.
Встреча была посвящена воспоминаниям о пребывании Виктора Иванова в гостеприимном Башкортостане, и о той роли, которую внесла наша республика в сохранение и развитие изобразительного искусства и культуры России.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.