В Уфе состоялся вечер памяти Рифа Туйгунова

— Риф Галимович оставил яркий след в культурной жизни республики. Уроженец Оренбургской области, он пополнил созвездие знаменитых башкирских литераторов, выходцев этой области, как Сагит Агиш, Мухаметша Бурангулов, Даут Юлтый, Равиль Бикбаев. Мы помним и чтим память Рифа Туйгуна. К юбилею в Башкирском книжном издательстве «Китап» вышла его философская книга «Непостижима жизни суть» на русском языке. Его творчество всегда актуально, — отметил председатель союза писателей РБ Айгиз Баймухаметов.
Он вручил супруге поэта — заслуженному учителю РБ Раисе Туйгуновой медаль Рами Гарипова за вклад в увековечение памяти Рифа Туйгуна.
Своими теплыми воспоминаниями поделились коллеги по перу — народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай, поэтесса и переводчик Фарзана Губайдуллина. Перед ценителями творчества Рифа Галимовича выступали молодые писатели — члены Союза писателей Республики Башкортостан — Загида Мусина, Кристина Андрианова-Книга, Тансулпан Расуль, Айбулат Сисанбаев, а также самый молодой литератор Ильмир Кутлугильдин. В их прочтении стихи Рифа Туйгуна были тепло приняты зрителями. Трогательными были и архивные видеозаписи, где Туйгун сам читает свои стихи.
Песни на стихи Рифа Туйгуна исполнил народный артист Башкортостана Артур Туктагулов. Праздник продолжился выступлениями музыкальных коллективов из Оренбургской области.
Риф Туйгунов работал в газете «Башкортостан», журнале «Агидель»; трудился заведующим литературной частью, заместителем директора Башкирского государственного академического театра драмы им. М. Гафури и заместителем директора татарского театра «Нур». В 1997–2009 гг. был заместителем председателя, в в 2012–2014 годах — председателем Союза писателей Республики Башкортостан.
Автор более 10 книг. В 2006 году в сборнике «Мы любовью движимы» увидели свет его избранные стихи и поэмы, а также повесть «Будка». Как отметили в союзе писателей, произведения Рифа Туйгунова отличают яркая метафоричность, психологическая глубина и точность образов героев. Поэт и драматург не боялся поднимать глобальные и резонансные темы, обличать пороки современного общества, при этом в своих произведениях всегда утверждал высокие нравственные ориентиры, победу добра над злом.
Риф Туйгунов скоропостижно скончался 8 января 2014 года в Уфе. Похоронен в деревне Среднехозятово Чишминского района.
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