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22:37 (UTC+5), 21 Сентября 2026

В Уфе состоялся вечер памяти Рифа Туйгунова

В Башкирской государственной филармонии почтили память известного поэта, заслуженного работника культуры Башкортостана и России, экс-председателя Союза писателей Башкортостана Рифа Туйгунова. Ему исполнилось бы осенью этого года 80 лет.

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Фото: Искандер Хасанов | Союз писателей РБ
Лейла Аралбаева
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— Риф Галимович оставил яркий след в культурной жизни республики. Уроженец Оренбургской области, он пополнил созвездие знаменитых башкирских литераторов, выходцев этой области, как Сагит Агиш, Мухаметша Бурангулов, Даут Юлтый, Равиль Бикбаев. Мы помним и чтим память Рифа Туйгуна. К юбилею в Башкирском книжном издательстве «Китап» вышла его философская книга «Непостижима жизни суть» на русском языке. Его творчество всегда актуально, — отметил председатель союза писателей РБ Айгиз Баймухаметов.

Он вручил супруге поэта — заслуженному учителю РБ Раисе Туйгуновой медаль Рами Гарипова за вклад в увековечение памяти Рифа Туйгуна.

Своими теплыми воспоминаниями поделились коллеги по перу — народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай, поэтесса и переводчик Фарзана Губайдуллина. Перед ценителями творчества Рифа Галимовича выступали молодые писатели — члены Союза писателей Республики Башкортостан — Загида Мусина, Кристина Андрианова-Книга, Тансулпан Расуль, Айбулат Сисанбаев, а также самый молодой литератор Ильмир Кутлугильдин. В их прочтении стихи Рифа Туйгуна были тепло приняты зрителями. Трогательными были и архивные видеозаписи, где Туйгун сам читает свои стихи.

Песни на стихи Рифа Туйгуна исполнил народный артист Башкортостана Артур Туктагулов. Праздник продолжился выступлениями музыкальных коллективов из Оренбургской области.

Искандер Хасанов Союз писателей РБ
Искандер Хасанов Союз писателей РБ
Искандер Хасанов Союз писателей РБ
Искандер Хасанов Союз писателей РБ
Искандер Хасанов Союз писателей РБ
Искандер Хасанов Союз писателей РБ
Искандер Хасанов Союз писателей РБ
Искандер Хасанов Союз писателей РБ
Искандер Хасанов Союз писателей РБ
Фото: Искандер Хасанов | Союз писателей РБ
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Риф Туйгунов работал в газете «Башкортостан», журнале «Агидель»; трудился заведующим литературной частью, заместителем директора Башкирского государственного академического театра драмы им. М. Гафури и заместителем директора татарского театра «Нур». В 1997–2009 гг. был заместителем председателя, в в 2012–2014 годах — председателем Союза писателей Республики Башкортостан.

Автор более 10 книг. В 2006 году в сборнике «Мы любовью движимы» увидели свет его избранные стихи и поэмы, а также повесть «Будка». Как отметили в союзе писателей, произведения Рифа Туйгунова отличают яркая метафоричность, психологическая глубина и точность образов героев. Поэт и драматург не боялся поднимать глобальные и резонансные темы, обличать пороки современного общества, при этом в своих произведениях всегда утверждал высокие нравственные ориентиры, победу добра над злом.

Риф Туйгунов скоропостижно скончался 8 января 2014 года в Уфе. Похоронен в деревне Среднехозятово Чишминского района.

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