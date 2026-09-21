В Уфе состоялся вечер памяти Рифа Туйгунова

— Риф Галимович оставил яркий след в культурной жизни республики. Уроженец Оренбургской области, он пополнил созвездие знаменитых башкирских литераторов, выходцев этой области, как Сагит Агиш, Мухаметша Бурангулов, Даут Юлтый, Равиль Бикбаев. Мы помним и чтим память Рифа Туйгуна. К юбилею в Башкирском книжном издательстве «Китап» вышла его философская книга «Непостижима жизни суть» на русском языке. Его творчество всегда актуально, — отметил председатель союза писателей РБ Айгиз Баймухаметов.

Он вручил супруге поэта — заслуженному учителю РБ Раисе Туйгуновой медаль Рами Гарипова за вклад в увековечение памяти Рифа Туйгуна.

Своими теплыми воспоминаниями поделились коллеги по перу — народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай, поэтесса и переводчик Фарзана Губайдуллина. Перед ценителями творчества Рифа Галимовича выступали молодые писатели — члены Союза писателей Республики Башкортостан — Загида Мусина, Кристина Андрианова-Книга, Тансулпан Расуль, Айбулат Сисанбаев, а также самый молодой литератор Ильмир Кутлугильдин. В их прочтении стихи Рифа Туйгуна были тепло приняты зрителями. Трогательными были и архивные видеозаписи, где Туйгун сам читает свои стихи.

Песни на стихи Рифа Туйгуна исполнил народный артист Башкортостана Артур Туктагулов. Праздник продолжился выступлениями музыкальных коллективов из Оренбургской области.