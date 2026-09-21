Понедельник, 21 Сентября 2026
Уфа
+15 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПВыборы-2026КультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Культура
19:50 (UTC+5), 21 Сентября 2026

Открыт региональный этап VIII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»

Стартовал VIII сезон фестиваля «Театральное Приволжье» – масштабная площадка для молодых театральных талантов округа.

Добавить в предпочтительные источники Google
Фото: пресс-служба | Республиканский центр народного творчества
Лейла Аралбаева
Прослушать статью:

Фестиваль создан по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова и остается крупнейшей площадкой для выявления и поддержки молодых театральных талантов региона.

Традиционно фестиваль проводится для двух категорий участников:

  • детские театральные коллективы и студии (возраст участников - 6-17 лет включительно);
  • молодежные театральные коллективы и студии (возраст участников - 18-35 лет включительно).

Фестиваль пройдёт в три этапа: региональный, окружной этапы и финал. На первом этапе будут проведены региональные отборочные этапы, по итогам которых в каждом регионе определятся региональные победители в двух номинациях (молодежные и детские театры). Заявки принимаются до 18 ноября на сайте театральноеприволжье.рф.

Жюри выберет сильнейших в номинациях: Лучший молодежный спектакль Приволжского федерального округа, Лучший детский спектакль Приволжского федерального округа, Лучшая режиссерская работа, Лучшее музыкальное оформление, Лучшее художественное оформление, Лучшая мужская роль, Лучшая женская роль.

Проект направлен на создание условий и стимулов для развития театрального искусства среди детей детей и молодежи, расширение культурного кругозора молодежи, формирование культурных и нравственных ценностей жителей регионов округа.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru