Открыт региональный этап VIII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»

Фестиваль создан по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова и остается крупнейшей площадкой для выявления и поддержки молодых театральных талантов региона.
Традиционно фестиваль проводится для двух категорий участников:
Фестиваль пройдёт в три этапа: региональный, окружной этапы и финал. На первом этапе будут проведены региональные отборочные этапы, по итогам которых в каждом регионе определятся региональные победители в двух номинациях (молодежные и детские театры). Заявки принимаются до 18 ноября на сайте театральноеприволжье.рф.
Жюри выберет сильнейших в номинациях: Лучший молодежный спектакль Приволжского федерального округа, Лучший детский спектакль Приволжского федерального округа, Лучшая режиссерская работа, Лучшее музыкальное оформление, Лучшее художественное оформление, Лучшая мужская роль, Лучшая женская роль.
Проект направлен на создание условий и стимулов для развития театрального искусства среди детей детей и молодежи, расширение культурного кругозора молодежи, формирование культурных и нравственных ценностей жителей регионов округа.
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