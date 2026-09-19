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09:42 (UTC+5), 19 Сентября 2026

В городе Башкирии сохраняют территорию объекта культурного наследия

Это стало возможным благодаря поддержке Главы и правительства республики.

Здание колледжа в Октябрьском отремонтировали несколько лет назад.
Фото: Предоставлено Алексеем Пальчинским | Макс-канал
Наталья Овчарук
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Музыкальный колледж в городе Октябрьском продолжает преображаться. Территория объекта культурного наследия республики обновляется по проекту «Октябрьский: сохраняя наследие». Здание образовательного учреждения стало победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Благодаря нацпроекту студенты получили обновленные учебные классы, концертный зал и современную техническую базу. Сейчас благоустройство выходит на новый этап. Произведены планировка территории с отсыпкой и укреплением стенок ручья, установка опор освещения, ремонт канализационных колодцев с установкой люков. На территории колледжа высадили декоративные кустарники и цветы. Продолжается установка элементов бетонного ограждения и вазонов, скамеек, почти готово основание для установки фонтана», — поделился мэр Октябрьского Алексей Пальчинский.

Отметим, что сохранение исторического наследия и создание комфортной городской среды проходит  по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова.

Ранее Башинформ сообщал о том, что набережная в Салавате признана лучшим спортивным парком России. 

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