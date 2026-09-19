В городе Башкирии сохраняют территорию объекта культурного наследия

Музыкальный колледж в городе Октябрьском продолжает преображаться. Территория объекта культурного наследия республики обновляется по проекту «Октябрьский: сохраняя наследие». Здание образовательного учреждения стало победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Благодаря нацпроекту студенты получили обновленные учебные классы, концертный зал и современную техническую базу. Сейчас благоустройство выходит на новый этап. Произведены планировка территории с отсыпкой и укреплением стенок ручья, установка опор освещения, ремонт канализационных колодцев с установкой люков. На территории колледжа высадили декоративные кустарники и цветы. Продолжается установка элементов бетонного ограждения и вазонов, скамеек, почти готово основание для установки фонтана», — поделился мэр Октябрьского Алексей Пальчинский.
Отметим, что сохранение исторического наследия и создание комфортной городской среды проходит по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова.
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