Суббота, 19 Сентября 2026
Уфа
+11 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПВыборы-2026КультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Культура
13:04 (UTC+5), 18 Сентября 2026

Башкирский фильм «Танец героя» про воина СВО завоевал награду

Киностудия «Башкортостан» имени Амира Абдразакова получила почетный диплом в номинации «За лучший фильм на тему „Единство народов России“».

Фото: пресс-служба | киностудия «Башкортостан»
Лейла Аралбаева
Прослушать статью:

Документальный фильм «Танец героя» (12+) режиссера Радика Кильмаматова завоевал награду на XXI Международном кинофестивале «Победили вместе» имени Владимира Меньшова в Москве и Сочи.

Международный кинофестиваль «Победили вместе» имени Владимира Меньшова объединяет документалистов всего мира, для которых историческая память и поиск правды – неотъемлемая часть творчества. В этом году фестиваль проходит с 14 по 24 сентября и собрал участников из более чем 40 стран. 

Напомним, фильм посвящен талантливому танцовщику Сибайского концертно-театрального объединения Ильнару Хатмуллину. Ильнар Ильдарович погиб в 23 года при выполнении боевых задач в специальной военной операции. До начала частичной мобилизации он был солистом ансамбля, также исполнял должность репетитора. У него остались жена и маленький сын. Репетиционному залу в Сибае присвоили имя погибшего артиста.

пресс-служба киностудия "Башкортостан"
Фото: пресс-служба | киностудия "Башкортостан"
1 из 1
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru