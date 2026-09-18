Башкирский фильм «Танец героя» про воина СВО завоевал награду

Документальный фильм «Танец героя» (12+) режиссера Радика Кильмаматова завоевал награду на XXI Международном кинофестивале «Победили вместе» имени Владимира Меньшова в Москве и Сочи.
Международный кинофестиваль «Победили вместе» имени Владимира Меньшова объединяет документалистов всего мира, для которых историческая память и поиск правды – неотъемлемая часть творчества. В этом году фестиваль проходит с 14 по 24 сентября и собрал участников из более чем 40 стран.
Напомним, фильм посвящен талантливому танцовщику Сибайского концертно-театрального объединения Ильнару Хатмуллину. Ильнар Ильдарович погиб в 23 года при выполнении боевых задач в специальной военной операции. До начала частичной мобилизации он был солистом ансамбля, также исполнял должность репетитора. У него остались жена и маленький сын. Репетиционному залу в Сибае присвоили имя погибшего артиста.
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