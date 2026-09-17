В Башкирии завершился приём заявок в сценарную лабораторию «Акбузат 2.0»

Как отметил первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, это важный элемент системы поддержки креативных индустрий, реализуемой по инициативе Главы республики Радия Хабирова.
В этом году заявки пришли не только из России, но и из Франции, ОАЭ, Турции, Казахстана и Узбекистана. Среди идей — сурвайвал-триллер на фоне красот Башкортостана, комедия о медовой индустрии будущего и семейная фантастика о питомце из космоса.
«Больше 70% заявок пришли в последние два дня до дедлайна. Результаты объявим 30 сентября», — поделилась организатор лаборатории Лилия Янтилина.
Слушателей киношколы ждут лекции по основам драматургии, разработке персонажей, диалогам, жанрам, а также практические занятия и финальный офлайн-питчинг в Уфе с презентацией проектов перед экспертным жюри ведущих продюсеров и редакторов страны.
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