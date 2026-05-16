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09:03 (UTC+5), 16 Мая 2026

В Уфе наградили победителей литературного конкурса

Фото: Пресс-служба | Союз писателей РБ
Лейла Аралбаева

В Уфе, в Доме писателей, состоялась церемония награждения финалистов IX Международного литературного фестиваля-конкурса молодых авторов «Звенит струна души моей». Конкурс был приурочен к Году единства народов России и Году большой и дружной семьи в Республике Башкортостан. 
 
Как рассказали в Союзе писателей, в творческом состязании участвовали дети и подростки от 7 до 17 лет, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях. Они представили свои работы не только из городов и сёл Башкортостана и соседних республик, но и из ДНР и Запорожской области. Жюри отметило множество талантливых произведений. 
 
Членами жюри стали литературные деятели и художники из Башкортостана и Москвы. Они оценили работы участников по направлениям литературного и художественного творчества, представленным по темам: «Мы живём в России», «Традиции и обычаи моей страны, моей семьи», «Сила родной земли», «В дружбе – сила», «С любовью к родному слову», «Оглянись вокруг». 
 
Церемония награждения проходила в два этапа. В первой части участники посетили мастер-классы с писателями Башкортостана и Москвы. Занятия были разделены на три зоны: для авторов, пишущих на русском языке, на башкирском и татарском языках, а также для победителей в художественном направлении (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и лепка). Во второй части церемонии организаторы — Башкирская республиканская общественная организация «Центр благотворительных и культурных программ «Хазина» — наградили призёров и победителей. 
 
Гостей приветствовали заместитель председателя Союза писателей Башкортостана Танзиля Давлетбердина и народный писатель Башкортостана Марсель Салимов. 

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