В Башкирии прошел юбилейный Праздник курая

В городе Октябрьском завершился юбилейный XXV Республиканский праздник Курая имени Гаты Сулейманова. Гран-при конкурса, который состоялся в рамках Праздника Курая-2026, завоевал Динар Абдуллин из Стерлитамака. Он своим виртуозным исполнением и артистизмом завоевал сердца зрителей и жюри. Ему вручили диплом победителя и сертификат на 100 тысяч рублей.
В мероприятии приняли участие около 400 артистов из 30 муниципальных образований Республики Башкортостан и Челябинской области. Среди них были как любители, так и профессионалы, солисты и ансамбли кураистов. Как отметил председатель жюри - известный музыкант и педагог Мухамет Тулебаев, в этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество музыкантов.
Примечательно, что в Год большой и дружной семьи в Республике Башкортостан, оргкомитет ввел в проект новую номинацию - «Семейные ансамбли», где приняли участие шесть семейных коллективов.
По словам заведующей отделом народного творчества РЦНТ, члена Союза кураистов Республики Башкортостан, заслуженного работника культуры РБ Эльвиры Ахмедьяновой, на юбилейный Праздник курая решено было собрать обладателей Гран-при конкурса прежних лет. На одну сцену поднялись именитые артисты - Мухамет Тулебаев, Нургали Каекбердин, Венер Елкибаев, Фаиз Шарипов, Алмаз Бикметов, Рамзин Абсалямов, Шамиль Кусямишев, Тафтизан Зайнышев, Вилдан Давлетбердин, Ринат Нурмухаметов.
Участников гала-концерта в Октябрьском музыкальном колледже приветствовали глава администрации города Алексей Пальчинский и исполняющий обязанности министра культуры Башкортостана Фанур Шайхисламов. Они вручили награды победителям и призерам.
«За 25 лет своего существования Праздник Курая стал брендом нашего города и республики, а конкурс кураистов „Байга“ — настоящей кузницей талантов. За эти годы его участниками стали порядка восьми тысяч кураистов. И в этом году в Октябрьский съехались исполнители из разных уголков Башкортостана, а также из Челябинской области — всего около 400 человек. Они приехали, чтобы показать свое мастерство, искусство игры на народном инструменте курае».
По традиции, перед церемонией награждения участники конкурса в парке имени Юрия Гагарина сажают новые деревья. Добрую традицию продолжили и в этом году.
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