В Башкирии прошел юбилейный Праздник курая

Примечательно, что в Год большой и дружной семьи в Республике Башкортостан, оргкомитет ввел в проект новую номинацию - «Семейные ансамбли», где приняли участие шесть семейных коллективов.

По словам заведующей отделом народного творчества РЦНТ, члена Союза кураистов Республики Башкортостан, заслуженного работника культуры РБ Эльвиры Ахмедьяновой, на юбилейный Праздник курая решено было собрать обладателей Гран-при конкурса прежних лет. На одну сцену поднялись именитые артисты - Мухамет Тулебаев, Нургали Каекбердин, Венер Елкибаев, Фаиз Шарипов, Алмаз Бикметов, Рамзин Абсалямов, Шамиль Кусямишев, Тафтизан Зайнышев, Вилдан Давлетбердин, Ринат Нурмухаметов.

Участников гала-концерта в Октябрьском музыкальном колледже приветствовали глава администрации города Алексей Пальчинский и исполняющий обязанности министра культуры Башкортостана Фанур Шайхисламов. Они вручили награды победителям и призерам.

«За 25 лет своего существования Праздник Курая стал брендом нашего города и республики, а конкурс кураистов „Байга“ — настоящей кузницей талантов. За эти годы его участниками стали порядка восьми тысяч кураистов. И в этом году в Октябрьский съехались исполнители из разных уголков Башкортостана, а также из Челябинской области — всего около 400 человек. Они приехали, чтобы показать свое мастерство, искусство игры на народном инструменте курае».

По традиции, перед церемонией награждения участники конкурса в парке имени Юрия Гагарина сажают новые деревья. Добрую традицию продолжили и в этом году.