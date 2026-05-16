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13:16 (UTC+5), 16 Мая 2026

Уфимский кураист завоевал Гран-при международного фестиваля в Казахстане

Солист Уфимского ансамбля песни и танца «Мирас» Юлай Касимов стал обладателем Гран-при Международного фестиваля-конкурса этнической музыки «Ұлы дала әуені» («Мелодии великой степи»).

Фото: пресс-служба | Уфимский ансамбль песни и танца "Мирас"
Лейла Аралбаева

Масштабный творческий форум, направленный на популяризацию традиционного искусства разных народов, завершился накануне в Казахстане. Вместе с главным кубком фестиваля музыкант удостоен денежного сертификата на сумму 500 000 тенге.

В конкурсе приняли участие ведущие этно-коллективы и исполнители, демонстрирующие богатство национального инструментального и вокального наследия. Выступление кураиста-виртуоза из Башкортостана получило наивысшую оценку международного экспертного жюри. Юлай Касимов, являющийся продолжателем именитой школы курая древнего башкирского рода «Тунгаур», покорил слушателей и судей аутентичным звучанием и высочайшим уровнем исполнительского мастерства.

Главной сенсацией конкурса стал уникальный перформанс уфимского музыканта. Во время выступления на сцене Юлай Касимов на глазах у зрителей и жюри вручную изготовил башкирский национальный инструмент из стебля дикорастущего тростника — уральского реброплодника. Музыкант, как и его коллега Юмабай Исянбаев сто лет назад, не только продемонстрировал древнее ремесло предков, но и исполнил на новосозданном курае традиционную башкирскую мелодию, доказав своё виртуозное мастерство.

«Победа на таком престижном международном конкурсе — это не только личное достижение, но и признание уникальности всей башкирской народной музыкальной культуры. Курай — это инструмент с живой душой, способный говорить на универсальном языке искусства, понятном в любой точке мира. А создание инструмента на сцене показало зрителям, как рождается музыка в самый первозданный момент», — отметил Юлай Касимов.

Помимо конкурсных прослушиваний, программа фестиваля включала профильные мастер-классы от ведущих этнографов и музыкантов, а также масштабный гала-концерт с участием сильнейших фольклорных коллективов Казахстана и стран СНГ.

пресс-служба Уфимский ансамбль песни и танца "Мирас"
пресс-служба Уфимский ансамбль песни и танца "Мирас"
пресс-служба Уфимский ансамбль песни и танца "Мирас"
пресс-служба Уфимский ансамбль песни и танца "Мирас"
Фото: пресс-служба | Уфимский ансамбль песни и танца "Мирас"
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