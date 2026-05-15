В преддверии Дня эпоса «Урал-батыр» в Уфе открылась выставка

«Сегодня мы открываем по-настоящему уникальную выставку, посвящённую эпосу „Урал-батыр“ и 85-летию Зуфара Гаянова. Мы знаем его как выдающегося мастера и педагога. Он долгие годы руководил музеем имени Нестерова, всегда любил экспериментировать. Мне, к сожалению, не довелось познакомиться с ним лично, но я знаю, что его работы хранятся в Анкаре и Стамбуле. Я всегда восхищался этим ярким художником», — сказал директор Национального музея РБ Рустам Исхаков.
На открытии выставки гости прослушали отрывок из эпоса «Урал-батыр» в исполнении артиста Уфимского ансамбля песни и танца «Мирас» Мираса Узянбаева, который аккомпанировал себе на думбыре.
Декан факультета изобразительных искусств Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова, заслуженный художник России и Башкортостана Амир Мазитов, заслуженный художник России Джалиль Сулейманов и директор Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова Айрат Терегулов высказались о творчестве Зуфара Гаянова, поделились воспоминаниями о нем.
Зуфар Гаянов начал рисовать раньше, чем писать. Он учился в Московском академическом художественном училище памяти 1905 года. Работал художником-оформителем в Башкнигоиздате, создал известные иллюстрации к роману «Салават Юлаев» и эпосу «Урал-батыр». Затем продолжил образование в Уфимском государственном институте искусств имени Загира Исмагилова.
Особый интерес у гостей вызвала серия работ, посвящённых эпосу «Урал-батыр», выполненных художником в технике китайской живописи «гохуа» на шёлке. В своих произведениях мастер обращался к образу Урал-батыра не как к узконациональному, а как к общечеловеческому символу добра, гармонии и единства природы и человека.
С лекцией о фольклорной основе эпоса выступила заведующий отделом фольклористики Института истории, языка и литературы, доктор филологических наук Гульнур Хусаинова.
Тёплый отклик у публики вызвало выступление воспитанников детского сада № 294 «Һомай ҡошсоҡтары» (руководитель — Татьяна Губайдуллина). Также перед гостями выступила главный хранитель произведений Зуфара Гаянова, его супруга, учёный секретарь Башкирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова Роза Файрузова, которая поделилась воспоминаниями о работе художника над эпической серией.
Выставка «Кубаир „Урал-батыр“» продолжит работу в Национальном музее РБ до 28 июня.
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