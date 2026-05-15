В преддверии Дня эпоса «Урал-батыр» в Уфе открылась выставка

«Сегодня мы открываем по-настоящему уникальную выставку, посвящённую эпосу „Урал-батыр“ и 85-летию Зуфара Гаянова. Мы знаем его как выдающегося мастера и педагога. Он долгие годы руководил музеем имени Нестерова, всегда любил экспериментировать. Мне, к сожалению, не довелось познакомиться с ним лично, но я знаю, что его работы хранятся в Анкаре и Стамбуле. Я всегда восхищался этим ярким художником», — сказал директор Национального музея РБ Рустам Исхаков.

На открытии выставки гости прослушали отрывок из эпоса «Урал-батыр» в исполнении артиста Уфимского ансамбля песни и танца «Мирас» Мираса Узянбаева, который аккомпанировал себе на думбыре.

Декан факультета изобразительных искусств Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова, заслуженный художник России и Башкортостана Амир Мазитов, заслуженный художник России Джалиль Сулейманов и директор Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова Айрат Терегулов высказались о творчестве Зуфара Гаянова, поделились воспоминаниями о нем.