Умерла вдова поэта Вознесенского, российская писательница Зоя Богуславская

В Москве умерла российская писательница, литературовед, член Союза писателей СССР, общественный деятель, вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская. Ей было 102 года.

Со второй половины 1960-х годов она выступала как автор художественных произведений, ее дебютом стала повесть «…И завтра». В дальнейшем публиковала прозу в литературных журналах «Знамя», «Новый мир» и «Юность». Зоя Богуславская – автор сборников «Транзитом», «Защита», «Остановка», «Близкие» и других, пьесы «Контакт», двухтомника «Вымышленное. Невымышленное» (повести и рассказы, художественная публицистика и эссеистика).

Выпустила книгу «Портреты эпохи» с воспоминаниями о своих творческих современниках. В 2024 году была издана книга «Всегда, Зоя!», объединившая ее фотографии, документы и воспоминания, в 2025 году — книга «Халатная жизнь», основанная на множестве аудиозаписей с ее прямой речью.

Произведения Богуславской переведены на английский, венгерский, немецкий, французский и другие языки.

Ранее мы писали, что в России подняли размеры стипендий имени Вознесенского, Солженицына и Маслюкова.