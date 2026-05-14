Умерла вдова поэта Вознесенского, российская писательница Зоя Богуславская

В Москве умерла российская писательница, литературовед, член Союза писателей СССР, общественный деятель, вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская. Ей было 102 года.
Со второй половины 1960-х годов она выступала как автор художественных произведений, ее дебютом стала повесть «…И завтра». В дальнейшем публиковала прозу в литературных журналах «Знамя», «Новый мир» и «Юность». Зоя Богуславская – автор сборников «Транзитом», «Защита», «Остановка», «Близкие» и других, пьесы «Контакт», двухтомника «Вымышленное. Невымышленное» (повести и рассказы, художественная публицистика и эссеистика).
Выпустила книгу «Портреты эпохи» с воспоминаниями о своих творческих современниках. В 2024 году была издана книга «Всегда, Зоя!», объединившая ее фотографии, документы и воспоминания, в 2025 году — книга «Халатная жизнь», основанная на множестве аудиозаписей с ее прямой речью.
Произведения Богуславской переведены на английский, венгерский, немецкий, французский и другие языки.
Ранее мы писали, что в России подняли размеры стипендий имени Вознесенского, Солженицына и Маслюкова.
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