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09:55 (UTC+5), 13 Мая 2026

В Уфе открылась выставка, посвященная великим людям театра

В Доме актёра имени Бедер Юсуповой открылась выставка документальной фотографии «Театр. Лики великих». На торжественное открытие собрались ветераны Союза театральных деятелей Республики Башкортостан.

Фото: пресс-служба | СТД РБ
Лейла Аралбаева

Экспозиция разместилась в фойе второго этажа. Посетители могут увидеть фотографии, посвященные театру. Работы объединили трёх известных в республике мастеров: Раифа Бадыкова, Вячеслава Стрижевского и Булата Гайнетдинова.

На выставке представлены снимки, запечатлевшие многих выдающихся деятелей искусства: Андрея Миронова, Валерия Гринькова, Владимира Абросимова, Владимира Дворника, Габдуллу Гилязева, Галину Мидзяеву, Гюлли Мубарякову, Загира Исмагилова, Зайнаб Биишеву, Магафура Хисматуллина, Михаила Рабиновича, Мустая Карима, Нажиба Асанбаева, Наримана Сабитова, Павла Мельниченко, Тамару Нечаеву, Флорида Булякова, Хашима Мустаева.

«Для меня огромная честь — открыть сегодня эту выставку, — отметил председатель СТД РБ Алмас Амиров. — Здесь, в нашем Доме актёра, собраны работы замечательных, любимых в Уфе и далеко за её пределами фотографов. Мы дружим с ними уже много лет, и каждый представленный ими снимок — это целая судьба, целая эпоха. Особенно важно для нас было открыть её в рамках празднования Дня Победы, потому что великие артисты не уходят — они остаются с нами не только в сыгранных ими спектаклях, но и в этих кадрах, в наших сердцах, в нашей памяти».

Каждый из фотографов поблагодарил за возможность принять участие в выставке и отметил важность сохранения театрального наследия через документальную фотографию.

Проект реализуется в рамках программы «Театральное долголетие» Союза театральных деятелей России и приурочен к 150-летию СТД РФ. Вход свободный (6+).

пресс-служба СТД РБ
пресс-служба СТД РБ
пресс-служба СТД РБ
пресс-служба СТД РБ
Фото: пресс-служба | СТД РБ
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