В Челябинске перенесли Южно-Уральскую книжную ярмарку

Даты проведения челябинского литературного форума «Рыжий фест» и Южно-Уральской книжной ярмарки сдвинулись с 25–27 сентября на 9–11 октября. Об этом сообщает 1obl.ru.
Известно, что событие состоится на площадке городского центра международной торговли. Темой фестиваля в 2026 году станет литературный код регионов, а особое внимание организаторы уделят книгам от местных небольших издательств.
Напомним, в Башкирии пройдет IV Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам».
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