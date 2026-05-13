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07:18 (UTC+5), 13 Мая 2026

В Башкирии появится «Призрак купца»

В Стерлитамаке планируют снять художественный фильм и провести международный кинофестиваль.

Фото: телеграм-канал | администрация Стерлитамака
Лейла Аралбаева

На «креативной среде» в городской администрации рассмотрели два творческих проекта, связанных с кино. Руководители и педагоги вокально-театральной мастерской «Этюд» Ильдар Сахапов и Гузель Юсупова готовят новый проект — игровой приключенческий фильм «Призрак Купца». Он поддержан грантом главы администрации.

Фильм расскажет о богатой истории Стерлитамака через жизнь одного из купцов города — Алексея Васильевича Кузнецова. Авторы проекта обратились в мэрию за поддержкой в предоставлении городских помещений для съемок. Фильм они планируют связать с фестивалем «Купец 2.0».

«Мы в целом проект поддержали и предложили выйти за рамки фестиваля и расширить его масштабы, посвятив 260-летию Стерлитамака. Думаю, это будет хорошим творческим подарком к юбилею города», — отметил глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов.

Также в мэрии рассмотрели проект по проведению международного кинофестиваля. С этой идеей обратился благотворительный фонд «Преображение». Они планируют провести международный кинофестиваль в Стерлитамаке. Его цель — поддержка молодых талантов и популяризация мобильного кино. Авторы уже имеют опыт проведения социальных и творческих проектов, таких как фильмы «Уроки строгого режима» и «Наследие Шиханов».

«Мы порекомендовали им более чётко сформулировать концепцию фестиваля, изучить правовую базу и продумать детали его проведения. Стерлитамак — город творческих людей, и мы рады поддерживать инициативы, которые делают наш город ярче и интереснее», — подчеркнул мэр города.
телеграм-канал администрация Стерлитамака
телеграм-канал администрация Стерлитамака
телеграм-канал администрация Стерлитамака
Фото: телеграм-канал | администрация Стерлитамака
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