В Башкирии появится «Призрак купца»

На «креативной среде» в городской администрации рассмотрели два творческих проекта, связанных с кино. Руководители и педагоги вокально-театральной мастерской «Этюд» Ильдар Сахапов и Гузель Юсупова готовят новый проект — игровой приключенческий фильм «Призрак Купца». Он поддержан грантом главы администрации.

Фильм расскажет о богатой истории Стерлитамака через жизнь одного из купцов города — Алексея Васильевича Кузнецова. Авторы проекта обратились в мэрию за поддержкой в предоставлении городских помещений для съемок. Фильм они планируют связать с фестивалем «Купец 2.0».

«Мы в целом проект поддержали и предложили выйти за рамки фестиваля и расширить его масштабы, посвятив 260-летию Стерлитамака. Думаю, это будет хорошим творческим подарком к юбилею города», — отметил глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов.

Также в мэрии рассмотрели проект по проведению международного кинофестиваля. С этой идеей обратился благотворительный фонд «Преображение». Они планируют провести международный кинофестиваль в Стерлитамаке. Его цель — поддержка молодых талантов и популяризация мобильного кино. Авторы уже имеют опыт проведения социальных и творческих проектов, таких как фильмы «Уроки строгого режима» и «Наследие Шиханов».

«Мы порекомендовали им более чётко сформулировать концепцию фестиваля, изучить правовую базу и продумать детали его проведения. Стерлитамак — город творческих людей, и мы рады поддерживать инициативы, которые делают наш город ярче и интереснее», — подчеркнул мэр города.