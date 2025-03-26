Жительница Нижегородской области открыла музей у себя дома

В одной из комнат дома жительницы Арзамаса Ларисы Доколиной расположился музей, который женщина создала своими руками. Как передает pravda-nn.ru, на это ее вдохновили судьбы предков — один из них даже учился вместе с легендарным космонавтом Юрием Гагариным.

Изучать историю своей семьи Лариса Доколина начала около пяти лет назад. Дядя, младший брат отца, Борис Доколин перед смертью передал ей генеалогическое древо рода начиная с 1730 года, которое составил сам. Её это очень заинтересовало. Другой дядя, доктор философских наук, профессор Владимир Кутырев вместе с супругой создал домашний музей советского человека.

Известно, что прадед Доколиной, Николай Иванович, и его жена Аксинья Алексеевна жили в деревне Плясицино Чкаловского района. Он организовал бригаду по строительству церквей, помогал храму в деревне Матренино, давал деньги на его содержание. А много лет спустя уже его внук Юрий поспособствует открытию православной гимназии в Заволжье.

Николай и Аксинья Доколины вырастили девятерых детей. Из них четверо сыновей – Василий, Александр, Степан, Виктор и дочь Дарья встали на защиту Родины.

«Старший Василий в 1939 году ушёл на советско-финскую войну. Получил тяжёлое ранение. В советско-финской войне участвовал и Степан. Снайпер тяжело ранил его в руку, была угроза ампутации, но руку удалось спасти, и Степан Николаевич потом прошёл всю Великую Отечественную войну. Служил в контрразведке "СМЕРШ"», - рассказала Доколина.

Письма, которые Александр Доколин писал с фронта жене, детям, – особая ценность в домашнем музее. А ещё – его лейтенантские погоны, награды. Также здесь можно увидеть кувшин и кофейник прабабушки, бабушкину швейную машинку, старинные часы, домотканые льняные полотенца, пластинки, письма, документы, фотографии, книги.

Экспозицию пополнили и пионерские, комсомольские значки, различные грамоты и другие предметы советской эпохи.