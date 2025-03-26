В Уфе в День работника культуры России чествовали профессионалов отрасли

Накануне в Уфе, в Башкирском театре оперы и балета, отметили День работника культуры России. С профессиональным праздником деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия поздравил первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Урал Кильсенбаев.
– В профессиональный праздник – День работника культуры – позвольте передать слова приветствия от имени Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова. Сегодня наше общество идет в ногу со временем и очень требовательно к уровню культурных мероприятий. Но вы умеете соответствовать самым высоким запросам, большое спасибо за ваш труд. Отдельные слова благодарности нашим учреждениям культуры, которые превратились в настоящие бастионы для поддержки участников специальной военной операции. Руководители клубов, сельских Домов культуры, библиотек объединяют жен и матерей защитников, помогают и поддерживают их. Немало работников сферы культуры выполняют свой долг в зоне СВО. Все помнят, как сибайские парни отправились на места боевого слаживания с патриотической песней «Шаймуратов-генерал». Еще одна большая миссия сферы культуры – воспитание подрастающего поколения, чтобы еще через 80 лет нам не могла противостоять коричневая чума, – отметил Урал Кильсенбаев.
В этот знаменательный день высоких наград удостоились педагоги, руководители творческих коллективов, артисты, работники библиотек, музеев, районных Дворцов культуры, театральные деятели и художники.
Медалью «За трудовую доблесть» награждены профессор кафедры духовых и ударных инструментов Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова Фанзир Нигматзянов, живописец, педагог и общественный деятель Вакиль Шайхетдинов и преподаватель по классу скрипки Детской школы искусств имени Адигама Искужина Уфы Ольга Пулечкина. Ее общий стаж педагогической работы составляет более 60 лет.
– Я обучалась игре на скрипке в Детской музыкальной школе №1 нашего города у замечательных преподавателей: сначала у Моисея Григорьевича Файна, затем у Матвея Михайловича Цинмана, который и направил в профессию. Уже в 20 лет, будучи студенткой 3 курса Уфимского училища искусств, начала работать с детьми в Детской музыкальной школе № 8. Мне приносит большое удовлетворение и радость обучение детей игре на скрипке. Очень важно, что приходит маленький ребенок, ничего не умеющий, а выпускается уже музыкант! Работа с детьми дает молодой задор, – рассказала Ольга Петровна.
Народным художником Башкортостана стал живописец, член правления Творческого союза художников России в Республике Башкортостан Сагит Гималетдинов. Звания «Заслуженный артист Республики Башкортостан» присвоены актрисе Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения Алие Зариповой, актеру Уфимского государственного татарского театра «Нур» Альберту Шайхутдинову и композитору, артисту хора Российского государственного музыкального телерадиоцентра Владимиру Купцову.
– Музыкальное образование получил в уфимской музыкальной школе №1, училище искусств, затем в институте искусств имени Загира Исмагилова изучал композицию. А в 1987 году перебрался в Москву и уже там окончил Московскую консерваторию и аспирантуру по классу композиции у Тихона Хренникова, 30 лет являюсь членом Союза композиторов России. Сегодня хочу выразить благодарность моей дорогой Башкирии, руководству республики, министру культуры Амине Ивниевне, которая является пианистом-виртуозом. На протяжении восьми лет в Башкирском государственном театре оперы и балета идет спектакль «Аленький цветочек», к которому я написал музыку, вдохновившись сказкой нашего великого земляка Сергея Аксакова, – поделился Владимир Николаевич.
«Заслуженным деятелем искусств Республики Башкортостан стал режиссер, проректор УГИИ имени Загира Исмагилова Зиннур Сулейманов. Званий «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан» удостоены директор Нагаевского дома культуры Уфы Гульназ Сабитова и балетмейстер образцового хореографического ансамбля «Сафар» Дворца культуры «Родина» города Туймазы Альфия Ибрагимова.
Гульназ Саматовна награду получила в свой день рождения и отметила ее особую значимость:
– Для меня большая честь получить столь высокую оценку своего труда. Это станет для меня мотивацией для новых свершений и творческих побед.
– В сфере культуры работаю более 20 лет. Наш детский ансамбль буквально полгода назад был удостоен звания «Заслуженный коллектив Республики Башкортостан». В ансамбле более 120 юных танцоров от 5 до 16 лет. Мы часто выезжаем на конкурсы и фестивали, одна из ярких поездок была в январе – выступали в Республике Беларусь, где в Бресте проходил II Международный хореографический конкурс «Мяцелiца-2025». Наш ансамбль завоевал Гран-при, – рассказала Альфия Ибрагимова.
Министр культуры Башкортостана Амина Шафикова особо отметила заслуги тех работников культуры, которые работают в районах и небольших городах, на плечах которых держатся местные очаги культуры.
– Сегодня мы чествовали деятелей культуры, которые трудятся в муниципальных учреждениях культуры. Они на местах выполняют порой незаметное, но очень важное дело, держат свой, культурный фронт, стоят на защите традиционных культурных и духовных ценностей. Для привлечения кадров в сельские учреждения культуры действует комплекс мер. Самая действенная – республиканская программа «Земский работник культуры», которая была запущена по инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова. С 2025 года в республике за счет федерального бюджета программа будет расширена, – сказала Амина Шафикова.