В Уфе в День работника культуры России чествовали профессионалов отрасли

Накануне в Уфе, в Башкирском театре оперы и балета, отметили День работника культуры России. С профессиональным праздником деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия поздравил первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Урал Кильсенбаев.

– В профессиональный праздник – День работника культуры – позвольте передать слова приветствия от имени Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова. Сегодня наше общество идет в ногу со временем и очень требовательно к уровню культурных мероприятий. Но вы умеете соответствовать самым высоким запросам, большое спасибо за ваш труд. Отдельные слова благодарности нашим учреждениям культуры, которые превратились в настоящие бастионы для поддержки участников специальной военной операции. Руководители клубов, сельских Домов культуры, библиотек объединяют жен и матерей защитников, помогают и поддерживают их. Немало работников сферы культуры выполняют свой долг в зоне СВО. Все помнят, как сибайские парни отправились на места боевого слаживания с патриотической песней «Шаймуратов-генерал». Еще одна большая миссия сферы культуры – воспитание подрастающего поколения, чтобы еще через 80 лет нам не могла противостоять коричневая чума, – отметил Урал Кильсенбаев.

В этот знаменательный день высоких наград удостоились педагоги, руководители творческих коллективов, артисты, работники библиотек, музеев, районных Дворцов культуры, театральные деятели и художники.

Медалью «За трудовую доблесть» награждены профессор кафедры духовых и ударных инструментов Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова Фанзир Нигматзянов, живописец, педагог и общественный деятель Вакиль Шайхетдинов и преподаватель по классу скрипки Детской школы искусств имени Адигама Искужина Уфы Ольга Пулечкина. Ее общий стаж педагогической работы составляет более 60 лет.

– Я обучалась игре на скрипке в Детской музыкальной школе №1 нашего города у замечательных преподавателей: сначала у Моисея Григорьевича Файна, затем у Матвея Михайловича Цинмана, который и направил в профессию. Уже в 20 лет, будучи студенткой 3 курса Уфимского училища искусств, начала работать с детьми в Детской музыкальной школе № 8. Мне приносит большое удовлетворение и радость обучение детей игре на скрипке. Очень важно, что приходит маленький ребенок, ничего не умеющий, а выпускается уже музыкант! Работа с детьми дает молодой задор, – рассказала Ольга Петровна.