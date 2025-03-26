В Башкирии утвердили границы двух одиночных курганов

В Башкирии утвердили границы территории одиночных курганов «Ольховский-1» и «Ольховский-4». Соответствующие приказы Башкультнаследия опубликованы на официальном портале правовой информации республики.

Оба кургана являются выявленными объектами культурного (археологического) наследия. Памятники археологии раннего железного века выявлены в Баймакском районе.

Документ также регламентирует режим использования объектов.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии утверждены границы нескольких объектов культурного наследия: «Дудкино-3, селище» и «II Нагаевское городище», а также археологические памятники федерального значения «Курган» и «Кожзаводские поселения».