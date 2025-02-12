Актеров Башкирии приглашают к участию в конкурсе актерской патриотической песни

Актеров Башкирии приглашают к участию в Республиканском конкурсе «Актерская патриотическая песня». Конкурс состоится 28 апреля в Доме актера им. Б. Юсуповой.

Конкурс среди актеров профессиональных театров посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году участников специальной военной операции и членов их семей.

К участию в конкурсе приглашаются актеры и театральные деятели всех профессиональных государственных, муниципальных и частных театров, а также студенты театральных факультетов и отделений учебных заведений культуры и искусства Башкортостана.

Участники конкурса исполняют одно произведение на военно-патриотическую тему (песни о Родине, армии, мире, доблести и чести, локальных войнах, героях специальной военной операции и т. д.). Авторы-исполнители представляют на конкурс одну песню собственного сочинения на военно-патриотическую тему (музыка и слова должны быть написаны участником конкурса).

Песни могут быть исполнены на русском, башкирском, татарском языках под «живой» аккомпанемент, с использованием фонограммы «минус» или без аккомпанемента (а капелла).

Учредитель конкурса – отделение Союза театральных деятелей РФ — Союз театральных деятелей Республики Башкортостан. Тел. для справок: 273-15-09.