Фото: «Башинформ» | «Башинформ»
11:13 (UTC+5), 04 Октября 2024

В Уфе впервые проходит этап Всероссийского фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия!»

4 октября в столице Башкортостана Уфе стартовал региональный этап VII Всероссийского фестиваля сценического искусства «Танцуй и пой, моя Россия!».

Лейла Аралбаева

К участию в самом масштабном фестивале народного искусства в Российской Федерации приглашены профессиональные и любительские коллективы, исполнители песен, танцев, музыки народов и народностей, проживающих на территории России и ближнего зарубежья. Фестиваль проходит в разных регионах страны при поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ и ФГБУК «Росконцерт». На пресс-конференции, которая состоялась в пятницу в информационном агентстве «Башинформ», организаторы рассказали подробности.

– В этом году Башкортостан впервые принимает Всероссийский фестиваль сценического искусства «Танцует и пой, моя Россия!». Один из отборочных этапов было решено провести в Уфе, – сказала и. о. министра культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова. – Это уникальная возможность для наших коллективов, не выезжая из республики, показать себя выдающимся деятелям культуры и искусства, мастерам своего дела. Кроме того, они проводят мастер-классы, делятся опытом, что всегда ценно.

В Уфе было подано 84 заявки, в концерте отборочного тура выступит 41 коллектив. Авторитетное жюри выберет, кто примет участие в гала-концерте 5 октября, а победители этапа поедут в Москву на гала-концерт, который запланирован в Государственном Кремлевском дворце 6 декабря.

В этом году Уфа стала вторым регионом, где проходят отборочные туры, первый состоялся в Йошкар-Оле. Руководит региональными этапами заместитель председателя правительства Республики Марий Эл — министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Константин Иванов. Будучи сам артистом балета (кстати, неоднократно выступавшим в Уфе), Константин Анатольевич хорошо знает специфику жанра и высоко ценит мастерство своих коллег из Башкирии.    

– У вас уникальная, самобытная республика, отлично развивается культура. Высокий класс подготовки любительских коллективов говорит о том, что здесь в направлении подготовки кадров всё в порядке, – отметил Константин Иванов. – Уникальность нашего проекта в том, что экспертное жюри после выступления каждого коллектива дает свое заключение. Это очень полезно, потому что выступающие коллективы и, безусловно, педагоги получают советы и пожелания или, наоборот, большое количество восторгов, что их окрыляет, и они идут дальше.

Руководитель и генеральный продюсер Всероссийского фестиваля сценического искусства «Танцуй и пой, моя Россия!», заслуженный артист России Айдар Шайдуллин – наш земляк, родился и вырос в Уфе. Он рассказал, что география фестиваля, который зародился в 2017 году, расширяется с каждым годом. Для проведения региональных этапов проекта в этот раз определены следующие города: Йошкар-Ола, Уфа, Симферополь, Донецк, Челябинск, Тюмень. По сравнению с первыми фестивалями теперь в орбиту фестиваля вовлечены не только профессиональные, но и любительские и детские коллективы. Впервые появилась номинация «Классический танец», отбор по которой пройдет в Челябинске.

– Сегодня заявочная кампания продолжается. Участие в фестивале бесплатное для всех, участники не платят никаких взносов, – подчеркнул Айдар Мирсаетович. – А победители получат, помимо дипломов, денежные призы.

Фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия!» – это уникальная возможность для творческих коллективов существенно повысить уровень своего исполнительского мастерства, поделиться и обменяться опытом. В каждом регионе расписание очень насыщенное. В программе – мастер-классы и лекции для руководителей и участников творческих коллективов.

Мастер-класс по народно-сценическому танцу в Уфе провели экс-солисты легендарного Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, заслуженный артист России Константин Костылев и заслуженный артист России и Калмыкии Рамиль Мехдиев.

– Мы с Константином Костылевым прослужили очень много лет в великом ансамбле. Все, конечно, хотели узнать секрет, и я всем отвечал: это не два часа, не месяц, не год, а десятилетия работы, – поделился Рамиль Гурбанович. – Культура у нас богатая, очень многонациональная. Ни одна страна в мире не может похвастаться наличием такой палитры истории. Без истории не существует культуры, а культура – это прогресс.
– Без культуры нет нации, – отмечает и заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики, профессор, главный редактор журнала «Балет» Валерия Уральская. – Очень важно понимание: чтобы было любое развитие страны, необходима культура, и сегодня это одно из направлений политики. Начавшийся ранее, еще до санкций, фестиваль вписался в это направление и делает свою большую работу.

Еще один мастер-класс по народному вокалу провела народная артистка РФ, доцент кафедры «Народное пение» ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова, солистка Москонцерта Надежда Крыгина. Ранее она неоднократно выступала в Башкортостане в качестве певицы, а в этот свой приезд поделилась секретами мастерства, дала советы по постановке голоса, основам дыхания, работе над разными жанрами и стилями народного исполнительства.

Организаторы масштабного проекта «Танцуй и пой, моя Россия!» добавили, что концерты региональных этапов фестиваля могут посмотреть зрители принимающих городов, билеты продаются.

«Башинформ» «Башинформ»
«Башинформ» «Башинформ»
«Башинформ» «Башинформ»
«Башинформ» «Башинформ»
«Башинформ» «Башинформ»
«Башинформ» «Башинформ»
«Башинформ» «Башинформ»
«Башинформ» «Башинформ»
«Башинформ» «Башинформ»
Фото: «Башинформ» | «Башинформ»
1 из 9
