В Уфе впервые проходит этап Всероссийского фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия!»

К участию в самом масштабном фестивале народного искусства в Российской Федерации приглашены профессиональные и любительские коллективы, исполнители песен, танцев, музыки народов и народностей, проживающих на территории России и ближнего зарубежья. Фестиваль проходит в разных регионах страны при поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ и ФГБУК «Росконцерт». На пресс-конференции, которая состоялась в пятницу в информационном агентстве «Башинформ», организаторы рассказали подробности.

– В этом году Башкортостан впервые принимает Всероссийский фестиваль сценического искусства «Танцует и пой, моя Россия!». Один из отборочных этапов было решено провести в Уфе, – сказала и. о. министра культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова. – Это уникальная возможность для наших коллективов, не выезжая из республики, показать себя выдающимся деятелям культуры и искусства, мастерам своего дела. Кроме того, они проводят мастер-классы, делятся опытом, что всегда ценно.

В Уфе было подано 84 заявки, в концерте отборочного тура выступит 41 коллектив. Авторитетное жюри выберет, кто примет участие в гала-концерте 5 октября, а победители этапа поедут в Москву на гала-концерт, который запланирован в Государственном Кремлевском дворце 6 декабря.

В этом году Уфа стала вторым регионом, где проходят отборочные туры, первый состоялся в Йошкар-Оле. Руководит региональными этапами заместитель председателя правительства Республики Марий Эл — министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Константин Иванов. Будучи сам артистом балета (кстати, неоднократно выступавшим в Уфе), Константин Анатольевич хорошо знает специфику жанра и высоко ценит мастерство своих коллег из Башкирии.

– У вас уникальная, самобытная республика, отлично развивается культура. Высокий класс подготовки любительских коллективов говорит о том, что здесь в направлении подготовки кадров всё в порядке, – отметил Константин Иванов. – Уникальность нашего проекта в том, что экспертное жюри после выступления каждого коллектива дает свое заключение. Это очень полезно, потому что выступающие коллективы и, безусловно, педагоги получают советы и пожелания или, наоборот, большое количество восторгов, что их окрыляет, и они идут дальше.

Руководитель и генеральный продюсер Всероссийского фестиваля сценического искусства «Танцуй и пой, моя Россия!», заслуженный артист России Айдар Шайдуллин – наш земляк, родился и вырос в Уфе. Он рассказал, что география фестиваля, который зародился в 2017 году, расширяется с каждым годом. Для проведения региональных этапов проекта в этот раз определены следующие города: Йошкар-Ола, Уфа, Симферополь, Донецк, Челябинск, Тюмень. По сравнению с первыми фестивалями теперь в орбиту фестиваля вовлечены не только профессиональные, но и любительские и детские коллективы. Впервые появилась номинация «Классический танец», отбор по которой пройдет в Челябинске.

– Сегодня заявочная кампания продолжается. Участие в фестивале бесплатное для всех, участники не платят никаких взносов, – подчеркнул Айдар Мирсаетович. – А победители получат, помимо дипломов, денежные призы.

Фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия!» – это уникальная возможность для творческих коллективов существенно повысить уровень своего исполнительского мастерства, поделиться и обменяться опытом. В каждом регионе расписание очень насыщенное. В программе – мастер-классы и лекции для руководителей и участников творческих коллективов.

Мастер-класс по народно-сценическому танцу в Уфе провели экс-солисты легендарного Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, заслуженный артист России Константин Костылев и заслуженный артист России и Калмыкии Рамиль Мехдиев.

– Мы с Константином Костылевым прослужили очень много лет в великом ансамбле. Все, конечно, хотели узнать секрет, и я всем отвечал: это не два часа, не месяц, не год, а десятилетия работы, – поделился Рамиль Гурбанович. – Культура у нас богатая, очень многонациональная. Ни одна страна в мире не может похвастаться наличием такой палитры истории. Без истории не существует культуры, а культура – это прогресс.

– Без культуры нет нации, – отмечает и заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики, профессор, главный редактор журнала «Балет» Валерия Уральская. – Очень важно понимание: чтобы было любое развитие страны, необходима культура, и сегодня это одно из направлений политики. Начавшийся ранее, еще до санкций, фестиваль вписался в это направление и делает свою большую работу.

Еще один мастер-класс по народному вокалу провела народная артистка РФ, доцент кафедры «Народное пение» ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова, солистка Москонцерта Надежда Крыгина. Ранее она неоднократно выступала в Башкортостане в качестве певицы, а в этот свой приезд поделилась секретами мастерства, дала советы по постановке голоса, основам дыхания, работе над разными жанрами и стилями народного исполнительства.

Организаторы масштабного проекта «Танцуй и пой, моя Россия!» добавили, что концерты региональных этапов фестиваля могут посмотреть зрители принимающих городов, билеты продаются.