В Уфе состоялся Молодежный форум работников культуры «Про Культуру». Проект собрал на одной площадке около 40 специалистов из муниципальных образований республики и охватил широкий спектр актуальных и интересных тем, сообщили в пресс-службе РЦНТ РБ.

В рамках форсайт-сессии заместитель генерального директора Республиканского центра народного творчества Альбина Юлдашбаева рассказала участникам о важности брендовых мероприятий для развития культурного туризма и повышения узнаваемости региона, о роли молодежи в создании и продвижении новых мероприятий. Кроме того, она ознакомила с проектами, которые уже стали брендами муниципалитетов, такими как международный фестиваль «Башкорт аты» (Баймакский район), фестиваль русской культуры «Воскресенский хоровод» (Мелеузовский район).

Старший преподаватель БАГСУ при Главе РБ, организационный психолог, бизнес-тренер, сертифицированный по международным стандартам ISBT, Светлана Пискарева рассказала про управленческие навыки. Она поделилась ценными знаниями и практическими советами по развитию основных управленческих навыков, таких как лидерство и мотивация, эффективная коммуникация, делегирование и управление командой. Также Светлана Пискарева провела деловой тренинг, в ходе которого участники смогли отработать свои навыки в качестве руководителей и специалистов.

Секреты видеосъемки без профессиональных навыков раскрыл видеохудожник, рилсмейкер, блогер Наиль Юлгильдин. Он поделился практическими советами и демонстрациями, которые помогли участникам сразу же применить полученные знания.

Молодежный проект работников культуры «Про Культуру» позволил участникам познакомиться с традиционной башкирской игрой – «Биш ашык». Участники форума делились опытом и обсуждали, как использовать современные технологии и креативные подходы для развития культурной сферы, привлечения молодежи и создания уникальных культурных проектов.

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления БАГСУ Роман Ободец провел деловую игру «Шаг в проектирование» от Росмолодёжь. Гранты, а сотрудники Республиканского центра народного творчества рассказали о правильном ведении социальных сетей и написании грантовых проектов с помощью нейросетей.

В рамках проекта участники посетили визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций «Тура-хан» в Чишминском районе и погрузились в историю города Бирска, посетив его исторический центр. Особый интерес вызвала экскурсия в Творческое пространство «Чирковъ», расположенное в старинном особняке в историческом центре Бирска. Сотрудники Творческого пространства «Чирковъ» поделились своим опытом в работе с грантовыми проектами и организацией культурных пространств. Кроме того, участники ознакомились с работой лавки купца Чиркова, музея авторских произведений резьбы по дереву ЛАПА, музея кукол, студии русского дизайна «Символ» и других частных музеев и мастерских. Также посмотрели гончарную мастерскую, которая в будущем станет Музеем керамики и гончарного дела,и многое другое.

Форум, реализуемый с целью повышения профессионального уровня молодых работников культуры, проводился на грант Главы Республики Башкортостан деятелям культуры и искусства в 2024 году.