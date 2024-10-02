В Уфе открывается фотовыставка Рамиля Кильмаматова о Башкортостане

9 октября, в преддверии празднования Дня Республики, Национальный музей приглашает на открытие фотовыставки «Рамиль Кильмаматов. С любовью о Башкортостане».

Как сообщают организаторы, проект презентует коллекцию избранных работ выдающегося российского фотохудожника и деятеля культуры Рамиля Кильмаматова (1949-2019), которая была посвящена родному Башкортостану, где он родился, вырос, жил и работал.

Рамиль Кильмаматов – хранитель лучших классических традиций отечественной художественной фотографии. Всем его фотополотнам присущи трепетное чувство Родины, гармонии жизни, глубокая искренность и проникновенность, оптимизм. Выставка «Рамиль Кильмаматов. С любовью о Башкортостане» – приглашает всех еще раз окунуться в прекрасный мир фотографий человека, который много путешествовал, умел дружить и бесконечно любил жизнь.

Рамиль Исмагилович – обладатель многочисленных наград и званий, организатор крупных всероссийских и международных мероприятий и форумов, герой бесчисленного количества персональных выставок. Более 28 лет успешно работал уникальный проект – Международная акция фотохудожников «Башкортостан. Природа. Человек. Культура» с участием лучших фотографов России, СНГ, стран ШОС и БРИКС, ТЮРКСОЙ, Европы и Американского континента. Итогом всегда были фотовыставки циклов «Земля, хранящая традиции» и «Башкортостан глазами друзей», проходивших в странах – участниках акции. Помимо этого, по итогам этих мероприятий выпускались фотоальбомы, по которым мир знакомился с нашей республикой, с культурой и обычаями народов, проживающих на благодатной и красивой земле Башкортостана.

Открытие выставки в 15.00.

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