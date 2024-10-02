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2 Октября , 11:25

Писатели из Башкирии стали лауреатами литературной премии «Золотое перо Руси»

В Москве подвели итоги международного конкурса Национальная литературная премия «Золотое перо Руси – 2024». С 1 января по 15 сентября жюри рассмотрело более 35 тысяч произведений из 57 государств.

— Россия была представлена от Калининграда до Чукотки. Также активно приняли участие Центральная Азия, Индия, Китай, Европа, практически все страны БРИКС, Арабские страны, Палестина, Бахрейн, Сирия, Сербия, Болгария, страны СНГ. Поэтому особенно значимым событием стало то, что в число победителей конкурса вошли представители нашей республики, — поделился с «Башинформом» член Союза писателей РБ Леонид Соколов.

В номинации «Издания» звание лауреата присвоено профессору кафедры русской литературы БГПУ им. М. Акмуллы Александру Шуралёву за статью в журнале «Литература в школе» (2024, № 4) «Гори, огонь, зажжённый в честь добра…», освещающую культурное наследие кабардино-балкарского поэта Алима Кешокова.

В номинации «Военно-патриотическая» лауреатами стали Александр Портнов (г. Стерлитамак) за произведение «Где-то в Брянских лесах» и Михаил Смирнов (г. Салават) за произведение «Ерохины».

В номинации «Юмор» званий лауреатов удостоены уфимские писатели Владимир Кузьмичёв за подборку афоризмов «Мало кто догадывается, что…» и Сергей Подольский за произведение «Приезжая».

Автор:Лейла Аралбаева
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