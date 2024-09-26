Башкирские архитекторы оценили визит-центр «Тура-хан»

Визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций — не только стандарт качества, к которому должны стремиться будущие архитекторы, это один из показателей того, что в республике развивается своя, уникальная башкирская архитектура. Такую оценку дали новой туристической локации в Чишминском районе Башкортостана будущие архитекторы и их преподаватели.

В визит-центре «Тура-хан» прошла выездная научно-практическая конференция кафедры архитектуры Архитектурно-строительного института УГНТУ. Изучить детально проект историко-культурного центра и оценить его приехали более 70 студентов и 8 состоявшихся архитекторов — ведущих преподавателей института.

Выездная конференция, по мнению архитекторов, важна тем, что дает возможность анализировать на месте новейшие тенденции архитектурно-градостроительного развития республики, знакомить молодых архитекторов с лучшими профессиональными практиками, формировать перспективные направления современной башкирской архитектурной школы.

По словам доцента кафедры Ольги Спириной, увидеть реализованный проект архитектора воочию для студентов крайне полезно.

— Вскоре им самим предстоит проектировать новые объекты. Они увидели стандарт качества, очень хорошее исполнение проекта. Здание визит-центра органично вписано в ландшафт, не перекрывает небольшие размеры памятника истории и архитектуры. Архитекторы подчеркнули мавзолей очень деликатным проектным решением. Тактично использованы экологичные материалы, не противоречащие среде. Пространственное решение вызывает особый интерес. Объект как бы стелется между складками рельефа местности, не выпирает огромным самодовлеющим объемом. И качество исполнения тоже на высоте. По дизайну внутреннего пространства визит-центра, даже по мелким артефактам, таким как подушки, мебель, войлочные светильники, можно судить о качественной работе творческого коллектива. Даже кафе вплоть до его продукции продумано до мелочей. Мы много разных проектов видели, есть с чем сравнивать. Здесь уровень очень высокий. Вместе с вниманием к среде мы увидели цельную завершенную работу. Хотелось бы, чтобы на будущее при строительстве крупных объектов рядом не была разрушена эта идиллия, гармония места.

Для участников конференции провел экскурсию по визит-центру и его территории автор проекта, руководитель экспертно-проектного бюро «Архтамга» Рустам Алибаев. Он подробно рассказал о концепции объекта, основных этапах проектирования и строительства, перспективах генерального плана развития прилегающих территорий.

Подвел итоги конференции профессор кафедры, заслуженный архитектор Башкортостана Константин Донгузов. Он отметил высокое качество проекта, актуальный дизайн и тонкое понимание, а также использование авторами особенностей культурного контекста, национального своеобразия региона и уникальных возможностей окружающего природного ландшафта.

По общему мнению гостей визит-центра, последние проекты, реализуемые в республике в сфере культуры и туризма, показывают, что в республике формируется башкирская архитектурная школа.

Участники выездной конференции на деле предложили принять участие в проекте Евразийского музея кочевых цивилизаций. Для этого предложили организовать ежегодный конкурс на создание над музеефицированной площадкой Малого кэшенэ временного арт-объекта, отражающего всемирную культурную миссию кочевых цивилизаций, заложивших основы всего современного мира.