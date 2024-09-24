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24 Сентября , 17:00

Сотрудник Нацмузея Башкирии стала победителем конкурса ПФО

пресс-служба Нацмузея
Фото:пресс-служба Нацмузея

Межрегиональная общественная организация «Совет музеев Приволжского федерального округа» ежегодно проводит конкурс профессионального мастерства среди специалистов музеев, входящих в состав ассоциации.

В этом году победителем стала заведующий отделом по организации и проведению выставочных работ Национального музея Республики Башкортостан Эльвира Хамидуллина, сообщила пресс-служба Нацмузея. Она подала на конкурс презентацию этнографической выставки «ВЫБОРное тКАЧЕСТВО», которая работала в Национальном музее Республики Башкортостан в 2023 году.

Эльвира Хамидуллина отметила, что ее победа в конкурсе – это отражение упорного труда всего коллектива. Этнографическая выставка «ВЫБОРное тКАЧЕСТВО», стала настоящим событием для культуры республики, собравшем в себе лучшие традиции и современные тенденции.

Каждый элемент выставки, от тщательно подобранных экспонатов до грамотно оформленных информационных стендов, был плодом совместной работы специалистов, художников и научных сотрудников музея. Эльвира также подчеркнула важность командного духа и креативного подхода, которые позволили реализовать уникальную концепцию.

Выставка не только представила богатое этнографическое наследие Башкортостана, но и стала площадкой для диалога между поколениями. Такая синергия стала возможной благодаря вдохновению и энтузиазму всего коллектива, что, по словам Эльвиры Хамидуллиной, делает эту победу особенно значимой.

Конкурсный отбор проводится в два этапа: региональный, или отборочный, на уровне музеев субъекта Российской Федерации, и межрегиональный, или финальный, на уровне Совета музеев Приволжского федерального округа.

Конкурс традиционно проводится в шести номинациях:

  • «За верность профессии» (для сотрудников, проработавших более 20 лет в сфере музейной деятельности);
  • «Нестандартный музейщик» (для авторов креативных проектов, связанных с инновационными подходами к реализации основных направлений музейной деятельности);
  • «Весна музеев» (для молодых специалистов в возрасте до 35 лет, имеющих стаж работы в музее не более 10 лет);
  • «Диалог с наследием» (для авторов проектов в области научно-фондовой и реставрационной деятельности, связанных с разработкой и реализацией новых подходов к выявлению, изучению, хранению и интерпретации музейных предметов и музейных коллекций);
  • «Музейные перекрёстки» (для руководителей проектов, направленных на межрегиональное сотрудничество);
  • «Куратор выставки года» (для руководителей авторских выставочных проектов).

В этом году на финальный этап конкурса была подана 61 заявка от музеев из 13 регионов ПФО. В номинации «Куратор выставки года» свои выставочные проекты заявили семь музейных специалистов.

Автор:Лейла Аралбаева
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