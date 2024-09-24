Сотрудник Нацмузея Башкирии стала победителем конкурса ПФО

Межрегиональная общественная организация «Совет музеев Приволжского федерального округа» ежегодно проводит конкурс профессионального мастерства среди специалистов музеев, входящих в состав ассоциации.
В этом году победителем стала заведующий отделом по организации и проведению выставочных работ Национального музея Республики Башкортостан Эльвира Хамидуллина, сообщила пресс-служба Нацмузея. Она подала на конкурс презентацию этнографической выставки «ВЫБОРное тКАЧЕСТВО», которая работала в Национальном музее Республики Башкортостан в 2023 году.
Эльвира Хамидуллина отметила, что ее победа в конкурсе – это отражение упорного труда всего коллектива. Этнографическая выставка «ВЫБОРное тКАЧЕСТВО», стала настоящим событием для культуры республики, собравшем в себе лучшие традиции и современные тенденции.
Каждый элемент выставки, от тщательно подобранных экспонатов до грамотно оформленных информационных стендов, был плодом совместной работы специалистов, художников и научных сотрудников музея. Эльвира также подчеркнула важность командного духа и креативного подхода, которые позволили реализовать уникальную концепцию.
Выставка не только представила богатое этнографическое наследие Башкортостана, но и стала площадкой для диалога между поколениями. Такая синергия стала возможной благодаря вдохновению и энтузиазму всего коллектива, что, по словам Эльвиры Хамидуллиной, делает эту победу особенно значимой.
Конкурсный отбор проводится в два этапа: региональный, или отборочный, на уровне музеев субъекта Российской Федерации, и межрегиональный, или финальный, на уровне Совета музеев Приволжского федерального округа.
Конкурс традиционно проводится в шести номинациях:
В этом году на финальный этап конкурса была подана 61 заявка от музеев из 13 регионов ПФО. В номинации «Куратор выставки года» свои выставочные проекты заявили семь музейных специалистов.