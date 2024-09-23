Симфония башкирского композитора откроет сезон в Кемерово

В Кемерово исполнят сочинение старейшего башкирского композитора, заслуженного деятеля искусств России и Башкортостана Данила Хасаншина. Его симфония «Журавли» откроет сезон академической музыки в рамках проекта «Уральские сказы и сказки». На сцену выйдет Губернаторский симфонический оркестр Кузбасса (художественный руководитель и главный дирижер Тао Линь).

- Это значимое событие ещё раз показывает большую востребованность его творчества. Ранее в истории не было случая, чтобы сочинение башкирского профессионального автора открывало бы сезон музыки для детей (детский симфонический абонемент) в любом другом регионе нашей страны. А это значит, что музыка, сюжет и образное содержание сочинения оказалось близки мечтам и чаяниям юных слушателей нашей страны, - отметил композитор Азамат Хасаншин. - В основе симфонии – детские воспоминания автора о военной поре (1942-1943 годы), когда он, будучи ещё совсем ребёнком, вместе с инвалидом войны – деревенским пастухом пас стадо коров (все мужчины были на фронте, женщины с утра до ночи на колхозном поле) и вдруг стал свидетелем небывалого зрелища – брачных танцев журавлей. Обычно эти птицы не подпускают к себе людей, но маленького ребёнка, видимо, тогда не испугались.

Симфония «Журавли» Данила Хасаншина посвящена вечной борьбе Добра и Зла: она «повествует о том, как на мирно живущую стаю птиц напали охотники и схватили маленьких, ещё не научившихся летать журавлят. Взрослые птицы, взлетев, спаслись от охотников, а потом ринулись камнем вниз на злодеев и криками, хлопаньем крыльев, ударами когтей прогнали их… А потом улетели в далёкие края, в тёплые страны, где много солнца, где птицы едят из рук детей и танцуют для них свои загадочные танцы» (из программы симфонии).

Первое исполнение «Журавлей» под названием «Симфония для больших и маленьких детей» состоялось в Уфе 13 ноября 2008 года в Концертном зале Уфимского училища искусств (колледжа) в исполнении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан под управлением Рустэма Сулейманова в рамках авторского концерта к 70-летию Данила Хасаншина. Ещё дважды это сочинение звучало в Уфе (в том числе в ГКЗ «Башкортостан») в 2017 и 2018 годах под управлением Камиля Абдуллина.

В российской премьере сочинения башкирского автора, помимо Губернаторского симфонического оркестра Кузбасса также принимают участие Литературный театр «Слово» (художественный руководитель и режиссер Ирина Латынникова) и дирижер Мария Моисеенко.

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