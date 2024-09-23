Новости Башкортостана и Уфы
92.92
+0.34
103.22
-0.16
73.99
+0.08
5+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Культура
23 Сентября , 14:31

Симфония башкирского композитора откроет сезон в Кемерово

В Кемерово исполнят сочинение старейшего башкирского композитора, заслуженного деятеля искусств России и Башкортостана Данила Хасаншина. Его симфония «Журавли» откроет сезон академической музыки в рамках проекта «Уральские сказы и сказки». На сцену выйдет Губернаторский симфонический оркестр Кузбасса (художественный руководитель и главный дирижер Тао Линь).

- Это значимое событие ещё раз показывает большую востребованность его творчества. Ранее в истории не было случая, чтобы сочинение башкирского профессионального автора открывало бы сезон музыки для детей (детский симфонический абонемент) в любом другом регионе нашей страны. А это значит, что музыка, сюжет и образное содержание сочинения оказалось близки мечтам и чаяниям юных слушателей нашей страны, - отметил композитор Азамат Хасаншин. - В основе симфонии – детские воспоминания автора о военной поре (1942-1943 годы), когда он, будучи ещё совсем ребёнком, вместе с инвалидом войны – деревенским пастухом пас стадо коров (все мужчины были на фронте, женщины с утра до ночи на колхозном поле) и вдруг стал свидетелем небывалого зрелища – брачных танцев журавлей. Обычно эти птицы не подпускают к себе людей, но маленького ребёнка, видимо, тогда не испугались.

Симфония «Журавли» Данила Хасаншина посвящена вечной борьбе Добра и Зла: она «повествует о том, как на мирно живущую стаю птиц напали охотники и схватили маленьких, ещё не научившихся летать журавлят. Взрослые птицы, взлетев, спаслись от охотников, а потом ринулись камнем вниз на злодеев и криками, хлопаньем крыльев, ударами когтей прогнали их… А потом улетели в далёкие края, в тёплые страны, где много солнца, где птицы едят из рук детей и танцуют для них свои загадочные танцы» (из программы симфонии).

Первое исполнение «Журавлей» под названием «Симфония для больших и маленьких детей» состоялось в Уфе 13 ноября 2008 года в Концертном зале Уфимского училища искусств (колледжа) в исполнении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан под управлением Рустэма Сулейманова в рамках авторского концерта к 70-летию Данила Хасаншина. Ещё дважды это сочинение звучало в Уфе (в том числе в ГКЗ «Башкортостан») в 2017 и 2018 годах под управлением Камиля Абдуллина.

В российской премьере сочинения башкирского автора, помимо Губернаторского симфонического оркестра Кузбасса также принимают участие Литературный театр «Слово» (художественный руководитель и режиссер Ирина Латынникова) и дирижер Мария Моисеенко.

6+

Автор:Лейла Аралбаева
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru