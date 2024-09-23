Башкирская археологическая экспедиция начинает свою работу в Киргизии

Башкирская археологическая экспедиция им. Нияза Мажитова начинает свою работу в Кыргызской республике. Работа ведется в рамках соглашения о сотрудничестве между Национальной академией наук Кыргызской Республики, Государственным Эрмитажем и Евразийским музеем кочевых цивилизаций.

Цель экспедиции – изучение памятников археологии средневекового периода Таласской долины, связанных, по мнению археологов, и с историей народов Урало-Поволжья. Эту связь можно проследить не только по артефактам, которые находят археологи во время исследований памятников в республике. На это указывает и тот факт, что Хусейнбек, мавзолей которому был возведен на территории нынешнего Чишминского района Башкортостана, согласно эпитафии, был родом из города Тараза. Средневековый город Тараз расположен на юге Казахстана, граничит с Таласской областью Кыргызстана.

Как пояснили «Башинформу» в Научно-производственном центре по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия республики, работа идет поступательно. В задачи экспедиции входят оценка историко-культурного потенциала Таласской долины, оцифровка укрепленных поселений и огромных городищ с так называемыми «длинными» валами. Башкирскими археологами в результате изучения долины дистанционными методами было выявлено свыше 400 объектов, 50 из которых представлены городищами. Также нашими специалистами в камеральных условиях была разработана геоинформационная система для Таласской области.

Участник экспедиции Рамиль Насретдинов отмечает, что опыт экспедиции 2023 года показал важность и необходимость оцифровки территории. В первую очередь будет изучаться топография и система фортификации городищ. Они вытянуты вдоль долины и представляют собой неприступные форпосты, которые служили ремесленными и металлургическими центрами. Вокруг них располагались земледельческие центры. Высокогорные долины и ущелья заняты многочисленными могильниками, оставленными кочевниками. Среди них есть курганы с катакомбными погребениями, которые представляют особый интерес для башкирских специалистов, поскольку прямые аналоги подобного типа погребений можно встретить и в Уфе.

Параллельно будет вестись фиксация памятников наскального искусства и эпиграфические памятники тюркского периода.

— В свое время в археологических исследованиях мы полностью положились на цифровые, дистанционные методы, и не прогадали. Это позволяет нам изучать не только отдельный памятник или группу, а огромные историко-культурные пространства, простирающиеся на большие территории. Мы много времени уделяем исследованию объектов археологического наследия Башкортостана. Однако их оценка не будет полной, если не обратить взор на другие, расположенные пусть и не в близких нам регионах, объекты. Важно понимать, что кочевая среда всегда была в движении. Например, не зря среди башкирских родов есть и род кыргыз, — пояснил Рамиль Насретдинов.

Проект по изучению наследия Кыргызстана на этом не завершится. Башкирские археологи намерены помочь коллегам в разработке своей археологической карты. Башкортостан имеет такой опыт и готов поделиться знаниями. Например, археологи-цифровики НПЦ уже подготовили тестовый вариант археологической карты Таласской долины.

Башкирская археологическая экспедиция будет работать в Кыргызстане с 23 по 30 сентября. В состав экспедиции вошли археологи НПЦ, Евразийского музея кочевых цивилизаций и Историко-культурного музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш».