«Шаляпинские вечера в Уфе» отмечены на окружном этапе Russian Event Awards

Международный фестиваль оперного искусства «Шаляпинские вечера в Уфе» отмечен дипломом лауреата 2-й степени как лучшее туристическое событие в области культуры и искусства на окружном этапе ПФО Международной премии Russian Event Awards. Об этом сообщает телеграм-канал Башкирского театра опера и балета.

178 проектов из 12 регионов Приволжского федерального округа были приглашены в финал окружного этапа Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024. Всего для участия в окружном этапе премии было заявлено 234 проекта из 12 регионов Приволжья.

Финальные мероприятия данного этапа состоялись 19-21 сентября в Йошкар-Оле.