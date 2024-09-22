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22 Сентября , 20:38

«Шаляпинские вечера в Уфе» отмечены на окружном этапе Russian Event Awards

пресс-служба минкультуры РБ
Фото:пресс-служба минкультуры РБ

Международный фестиваль оперного искусства «Шаляпинские вечера в Уфе» отмечен дипломом лауреата 2-й степени как лучшее туристическое событие в области культуры и искусства на окружном этапе ПФО Международной премии Russian Event Awards. Об этом сообщает телеграм-канал Башкирского театра опера и балета.

178 проектов из 12 регионов Приволжского федерального округа были приглашены в финал окружного этапа Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024. Всего для участия в окружном этапе премии было заявлено 234 проекта из 12 регионов Приволжья.

Финальные мероприятия данного этапа состоялись 19-21 сентября в Йошкар-Оле.

Автор:Лейла Аралбаева
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