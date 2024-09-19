Уроженка Башкирии Айгуль Ахметшина получила международную премию

Айгуль Ахметшина завоевала победу в номинации Times Breakthrough Artist of the Year (Выдающийся артист года) премии Sky Arts Awards 2024. Эта награда присуждается артистам, которые стремительно заявили о себе и добились значительных успехов в своей сфере. Айгуль получила эту награду за свои впечатляющие выступления на ведущих оперных сценах, таких как Глайндборн и Королевская опера, где она исполнила роль Кармен. Её признали за талант и вклад в развитие искусства.

Премия Sky Arts Awards — это единственная крупная награда, которая отмечает достижения во всех видах искусства. Церемония объединяет и чествует выдающихся деятелей британского и ирландского искусства и культуры. Награды присуждаются в 11 категориях, включая классическую музыку, комедию, танец, кино, литературу, оперу, поэзию, популярную музыку, театр, телевидение и изобразительное искусство. Цель премии — отметить выдающийся вклад в каждую из этих областей и продемонстрировать разнообразие и богатство культуры.

— Я очень счастлива получить эту награду! — поделилась певица с «Башинформом». — Для меня большая честь быть отмеченной такой престижной наградой, это моя первая награда за пределами оперного мира. Мне особенно приятно быть признанной среди невероятных артистов из всех видов искусств. Я очень благодарна всем, кто поддерживает меня на моем творческом пути!

Напомним, Айгуль Ахметшина — заслуженная артистка Башкортостана, уроженка башкирского села Киргиз-Мияки, выпускница Уфимского училища искусств класса заслуженного деятеля искусств РБ Наили Юсуповой.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Айгуль Ахметшина записала с лондонским оркестром башкирскую народную песню «Һандуғас» («Соловей»).