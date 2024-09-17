Молодежный театр им. Мустая Карима отправится на гастроли в Татарстан

С 25 по 27 сентября в Татарстане пройдут гастроли Национального молодёжного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима. Как сообщили в пресс-службе театра, в рамках гастролей будут представлены два спектакля на русском языке: «Играем Пушкина: Царевна-Лебедь» и «Седина в бороду или невеста из Имеретии…».

«Играем Пушкина: Царевна-Лебедь» – инсценировка знаменитой сказки Александра Сергеевича Пушкина. Режиссёр-постановщик спектакля – Ольга Мусина. Зрители смогут погрузиться в историю царя Салтана, его сына Гвидона, прекрасной Царевны-Лебедя и чудес, которые происходят в этой сказке.

«Седина в бороду или невеста из Имеретии…» – музыкальная комедия Бориса Рацера и Владимира Константинова. Режиссёром-постановщиком спектакля является Мусалим Кульбаев. Спектакль перенесёт зрителей в солнечную Грузию, где дети овдовевшего Бекины пытаются найти ему невесту, чтобы не делить с новым наследником дом, сад и корову.

25 и 26 сентября спектакли пройдут на сцене Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева. 27 сентября – в Буинском государственном драматическом театре.