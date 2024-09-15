В Уфе откроется книжная выставка «Культурное наследие народов СНГ»

На XVII Форуме творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ, который состоится с 17 по 19 сентября в Уфе, будет представлена уникальная выставка «Культурное наследие народов СНГ».

«Содружество независимых государств – огромное многонациональное пространство, каждый из народов богат своим творческим наследием – эпосами, литературой, искусством, традициями и обычаями, которые увидели свет в виде книги. Продемонстрировать все культурное многообразие стран СНГ в одной выставке – задача не из простых. Тем не менее, из библиотечных фондов на выставке будут представлены самые лучшие и содержательные книги, посвященные истории и культуре народов СНГ», - рассказали организаторы.

На выставке Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди будут презентованы следующие издания: казахский героический эпос «Кобланды-батыр», туркменский романический эпос «Хурлукга и Хемра. Саят и Хемра», киргизский народный эпос «Манас» и другие, редкие книги, вышедшие в начале XX века на территории современного Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и других стран СНГ, множество книг казахских, киргизских, узбекских, таджикских авторов, изданные на русском, башкирском и татарских языках. Экспозицию дополнят книги, посвященные фольклору, творчеству и национальным костюмам.

Цель мероприятия – формирование общекультурной компетентности, приобщение к миру литературы народов стран СНГ, пропаганда культуры чтения и дружбы народов.

Напомним, организаторами Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ являются Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и правительство Республики Башкортостан.