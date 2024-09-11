В Уфе игроделы потрудятся над мультиком о Пушкине

Через два месяца после торжественного открытия Главой Башкирии Евразийского центра цифровых технологий (коллаборация УУНиТ и студии «Муха») на его базе состоится грандиозное действо.

На площадке ЕЦЦТ, где теперь живёт «Муха», и на площадке спортивного программирования СПАРКС, находящегося через дорогу, в здании межвузовского кампуса соберутся 15 команд игроделов. Их общее число достигнет более 100 человек. Они на сутки закроются от всего окружающего мира. Каждая команда сможет выйти на свободу, только сделав и показав компьютерную игру, сообщил «Башинформу» Камиль Бузыкаев.

В качестве исходного материала игроделам будут предоставлены материалы мультфильма «Пушкин и… Михайловское», который сделала студия «Муха». Стихи в нём читали Дмитрий Пучков (Гоблин), Михаил Пореченков, депутат Александр Карелин и многие другие известные личности.

Игроделам будут доступны многочисленные локации и персонажи. Команды смогут нафантазировать и собрать из них игрушки.

Открытие состоится на 9-м этаже межвузовского кампуса, 13 сентября, в пятницу, в 10 утра.