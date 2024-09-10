В Уфе утвердили границы стоянок «Ветошниково»

Башкультнаследие утвердило границы и режимы использования территории выявленных объектов культурного (археологического) наследия. Список объектов культурного наследия с утвержденными границами и режимами использования территории пополнили:

«Ветошниково-2, стоянка»,

«Ветошниково-3, стоянка».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, памятники археологии расположены в Ленинском районе г. Уфы. Стоянки выявлены археологическим отрядом РОО «Археологическое общество РБ» под руководством Я.В. Рафиковой в 2010 году. В 2024 году сотрудниками музея-заповедника «Древняя Уфа» были определены границы памятников археологии.

Для памятников разработаны отчеты об определении границ, где отражены исчерпывающие и актуальные сведения по объектам: описание памятников, архивные, библиографические данные, географические координаты, описание прохождения границ, иллюстративные материалы.

Памятники обладают научной, историко-культурной ценностью как важный источник информации о культуре древнего населения региона.